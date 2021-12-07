Вероятна консолидация рубля около 74 руб./$1 в первой половине торгов вторника - ПСБ

Вероятна консолидация пары доллар/рубль около уровня 74 руб./$1 в первой половине торговой сессии во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утро вторника формирует умеренно позитивный фон для национальной валюты. Фьючерсы на нефть марки Brent тестируют отметку $73/барр., фьючерсы на фондовый рынок США также торгуются в плюсе. Тем не менее из сдерживающего фактора отметим заметно слабую статистику КНР по сальдо торгового баланса, что может развить новую волну оттока капитала с развивающихся рынков, - пишет главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников. - Во вторник мы ожидаем в первой половине дня консолидации пары доллар/рубль у отметки 74 руб./$1. Однако во второй части дня не исключаем выхода валютной пары выше верхней границы диапазона 73,5-74,5 /$1 ввиду опасений о достижении договоренностей во время встречи глав США и России".

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