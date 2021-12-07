GDR TCS Group сохраняют потенциал среднесрочного снижения стоимости - "Алго Капитал"

Бумаги TCS Group с технической точки зрения сохраняют потенциал довольно сильного среднесрочного коррекционного снижения стоимости, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса.

"Бумаги (GDR) TCS Group в понедельник сильно опередили рынок в своем падении без значимых информационных поводов. В целом расписки эмитента продолжают демонстрировать повышенную волатильность, но не стоит забывать, что они многократно выросли в цене с марта 2020 года. С технической точки зрения указанные бумаги сохраняют потенциал для довольно сильного среднесрочного коррекционного спада стоимости", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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