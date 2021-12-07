"Финам" рекомендует покупать акции Global Payments c прогнозной ценой $179,6

"Финам" рекомендует покупать акции Global Payments Inc. c прогнозной ценой $179,6 за штуку на конец 2022 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции Global Payments за последние полгода потеряли почти 40% стоимости, несмотря на благоприятную внешнюю конъюнктуру, двузначный рост финансовых показателей и сильные фундаментальные данные. В настоящий момент акции торгуются на уровне 2019 года и кризисного марта 2020 года. Бумаги выглядят локально перепроданными, а текущие уровни явно не учитывают положительный эффект от пандемии и цифровизации, а также рост финансовых показателей за последние 2 года. По прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на конец 2022 года, акции Global Payments торгуются с дисконтом в среднем 63% по отношению к аналогам", - отмечает эксперт инвесткомпании Ксения Лапшина.

Факторами роста бизнеса и доходов эмитента станут цифровизация, рост глобального рынка электронной коммерции, выход на рынок В2В-платежей и эффективная стратегия M&A, указывает аналитик "Финама".

Global Payments Inc. - американская компания, разработчик платежных технологий и решений для бизнеса. Global Payments ведет деятельность в трех направления: Merchant Solutions, Issuer Solutions и Business&Consumer Solutions.

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