Рост Dow Jones в понедельник был максимальным с начала марта

Американские фондовые индексы завершили торги в первый рабочий день недели на позитивной ноте, при этом значение Dow Jones Industrial Average выросло на максимальную величину с начала марта.

Инвесторы оценивают темпы распространения нового штамма COVID-19 по стране и ждут свежих данных об инфляции, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, сообщает MarketWatch.

Советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что "омикрон" выявлен примерно в трети штатов США, однако большинство новых тяжелых случаев заболевания связано с вариантом "дельта". "Пока не похоже, что это (заражение "омикроном" - ИФ) тяжелее", - сказал он в эфире телеканала CNN. Также инфекционист добавил, что еще слишком рано делать окончательные выводы, необходимы дополнительные исследования.

Главный стратег Pictet Asset Management Лука Паолини полагает, что экономика хорошо адаптировалась к пандемии. "Потребительский и промышленный спрос устойчив, перебои в цепочках поставок, похоже, ослабевают, а корпоративные прибыли и рентабельность остаются на хорошем уровне", - сказал он.

Pictet Asset Management дает "нейтральный" прогноз для рынка акций и "негативный" для облигаций.

Сеть ресторанов быстрого питания Jack in the Box Inc. в понедельник объявила о покупке другого представителя отрасли Del Taco Restaurants Inc. за $455 млн. Число ресторанов объединенной сети будет превышать 2,8 тыс. в 25 штатах. На этой новости акции Jack in the Box упали на 4,1%, в то время как бумаги Del Taco Restaurants взлетели более чем на 66%.

Стоимость бумаг Broadcom (SPB: AVGO) увеличилась на 1,2% (до $564,98) после того, как аналитики J.P. Morgan улучшили прогнозную котировку до $655 с $600.

Капитализация сети универсальных магазинов Kohl's Corp. выросла на 5,4%. Инвестор-активист Engine Capital LP призывает компанию рассмотреть возможность продажи бизнеса или выделения в самостоятельную компанию операций в сфере электронной торговли. Engine Capital, владеющий 1% акций Kohl's, отмечает, что ритейлер в последние годы отставал по динамике рыночной стоимости как от конкурентов, так и от индекса S&P 500.

В число лидеров роста котировок среди компонентов Dow Jones вошли акции Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA), которые подорожали на 3,8%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 3,7% и Intel Corp. (SPB: INTC) - на 3,5%.

Подешевели акции всего двух из тридцати компаний, входящих в расчет этого индикатора. Цена бумаг Nike Inc. (SPB: NKE) опустилась на 0,8% и Verizon Communications (SPB: VZ) - на 0,7%.

Стоимость Tesla (SPB: TSLA) уменьшилась к концу сессии на 0,6%, хотя в ходе торгов падение котировок достигало 6,4%.

Акции Lucid Group подешевели на 5,1% после сообщения о том, что производитель электромобилей был вызван в суд Комиссией по ценным бумагам и биржам в связи со сделкой, в результате которой компания стала публичной этим летом.

Котировки бумаг BuzzFeed Inc. упали на 11% по итогам дебютных торгов на бирже Nasdaq. Новостная интернет-компания вышла на открытый рынок через сделку по слиянию со SPAC.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 646,95 пункта (1,87%) и достиг 35227,03 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 53,24 (1,17%) - до 4591,67 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 139,68 пункта (0,93%), составив 15225,15 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник, следуя положительной динамике биржевых индексов США на закрытие торгов.

Оптимизм в инвесторов вселяют сообщения из Южной Африки, в которой впервые обнаружили новый штамм COVID-19 "омикрон", о том, что госпитали и больницы в стране остаются незаполненными.

Гонконгский Hang Seng к 8:45 МСК поднялся на 1,9%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,1%.

Объем китайского экспорта в ноябре увеличился на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $325,53 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ).

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали увеличения экспорта на 16,1%. Консенсус-прогноз, предоставленный экспертами Trading Economics, предполагал повышение на 19%.

Рост экспорта продолжается уже 14 месяцев подряд. Однако темпы повышения в прошлом месяце оказались минимальными с июля, что произошло на фоне ослабления глобального спроса, укрепления юаня и повышения стоимости транспортировки. В октябре экспорт увеличился на 27,1% по сравнению с прошлым годом.

Объем импорта в ноябре подскочил на 31,7%, до $253,81 млрд. Росту импорта в прошлом месяце способствовало как увеличение внутреннего спроса, так и подъем цен на сырье, отметили в ГТУ.

Аналитики в среднем прогнозировали скачок импорта в прошлом месяце на 19,8%, свидетельствуют данные Trading Economics и The Wall Street Journal. В октябре показатель увеличился на 20,6%.

Профицит торгового баланса КНР в ноябре составил $71,72 млрд против $84,5 млрд в октябре. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $82,2 млрд.

В лидеры роста на гонконгской бирже во вторник выходят акции интернет компании Alibaba Group (+9,9%). Днем ранее компания сообщила о назначении нового финансового директора и о намерении реорганизовать команды сотрудников в сегменте электронной торговли на фоне растущей конкуренции в КНР, замедления роста и падения цены акций.

Бумаги другой крупной интернет компании Meituan дорожают на 3,3%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings - на 2,9%.

Стоимость акций производителей электроники и техники Xiaomi Corp. и Techtronic Industries Co. Ltd. снижается на 0,8% и 0,5% соответственно.

Японский Nikkei к 8:50 МСК вырос на 2,2%.

На японской бирже больше всего прибавляют акции инвесткомпании SoftBank Group (+8,4%) и автопроизводителя Mazda Motor (+4,1%).

Южнокорейский Kospi к 8:55 МСК поднялся на 0,6%.

Акции производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. растут на 1,6%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 3%.

В то же время капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. уменьшается на 0,2%, Kia Corp. - на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1%.

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую ставку без изменений на рекордном минимуме 0,1% по итогам декабрьского заседания.

"Появление штамма "омикрон" является новым источником неопределенности, но, как ожидается, это не подорвет процесс восстановления, - заявил глава ЦБ Филип Лоу. - Мы ожидаем, что экономика в 2022 году выйдет на темпы роста, наблюдавшиеся до появления штамма "дельта".

Но даже несмотря на ожидаемое восстановление экономики в следующем году, до первого с 2010 года повышения ключевой ставки центробанком Австралии, кажется, еще далеко, пишет MarketWatch.

"Совет управляющих не повысит ставку до тех пор, пока инфляция не окажется в пределах целевого диапазона 2-3%. Для этого необходимо, чтобы ситуация на рынке труда обеспечивала рост заработной платы, существенно превышающий сегодняшние темпы. Это, вероятнее всего, займет некоторое время, и Резервный банк готов ждать", - добавил Лоу.

Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group подорожали на 0,9%, акции ее конкурентов Fortescue Metals Group и Rio Tinto прибавили 1,5% и 0,8% соответственно.

Цены на нефть продолжают расти во вторник на сигналах о том, что новый штамм COVID-19 "омикрон" является не столь опасным, как ожидали многие.

Данные из ЮАР, где был выявлен этот штамм, не показывают роста числа госпитализаций. Советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам доктор Энтони Фаучи заявил в выходные, что пока нет свидетельств о том, что "омикрон" является более тяжелым, чем другие штаммы.

Тем не менее, многие страны уже ввели ограничения, в частности на полеты по ряду направлений, что, вероятно, все же ограничит спрос на авиационное топливо, хотя последствия могут быть менее серьезными, чем ожидалось ранее.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $73,63 за баррель, что на $0,55 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $3,2 (4,6%) - до $73,08 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,2 за баррель, что на $0,71 (1,02%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $3,23 (4,9%) и составила $69,49 за баррель.

"Рынок, вероятно, продолжит медленный подъем, если этот оптимизм сохранится, но волатильность останется высокой, - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Трейдеры остаются очень восприимчивыми к любым намекам на возможные негативные последствия распространения "омикрона".

Тем временем, в США 6 декабря был завершен прием заявок на участие в аукционах по продаже нефти из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) в декабре. Минэнерго не объявит итоги аукционов ранее 14 декабря, однако, по данным агентства Bloomberg, участие в них приняли, по крайней мере, две зарубежные нефтеперерабатывающие компании.