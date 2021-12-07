Рубль утром умеренно слабеет к доллару и евро в преддверии диалога Путина и Байдена

Москва. 7 декабря. Доллар США и евро умеренно укрепляются на старте торгов "Московской биржи" во вторник, рубль слабеет к бивалютной корзине в ожидании переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которые должны состояться вечером в формате видеоконференции.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,42-74,64 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,44 руб./$1 (+13 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 84,04 руб./EUR1 (+17 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 14,8 коп. к уровню закрытия 6 декабря, до 78,76 рубля.

Доллар при этом оказался на 77,06 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 92,62 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к доллару и евро на старте торгов 7 декабря в ожидании переговоров Путина и Байдена. Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что главы государств намерены обсудить напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ, реализацию договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве летом.

По итогам переговоров инвесторы ожидают новостей на геополитическую тему, а также о возможном введении новых санкций против России, в том числе тех, которые могут затронуть суверенный долг. Данные предположения напрямую связаны со снижением курса рубля утром, несмотря на позитивные сигналы с мировых рынков капитала.

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