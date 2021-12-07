Цены рублевых корпбондов во вторник могут подрасти благодаря позитивному внешнему фону и ожиданиям встречи президентов РФ и США

Москва. 7 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря как позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, так и ожиданиям онлайн встречи президентов РФ и США, которая может дать толчок для снижения геополитической напряженности вокруг России, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в первый рабочий день недели на позитивной ноте, при этом значение Dow Jones Industrial Average выросло на максимальную величину с начала марта. Инвесторы оценивают темпы распространения нового штамма COVID-19 по стране и ждут свежих данных об инфляции, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. Советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что "омикрон" выявлен примерно в трети штатов США, однако большинство новых тяжелых случаев заболевания связано с вариантом "дельта". "Пока не похоже, что это (заражение "омикроном" - ИФ) тяжелее", - сказал он в эфире телеканала CNN. Также инфекционист добавил, что еще слишком рано делать окончательные выводы, необходимы дополнительные исследования.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром демонстрируют позитивную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 1,47%, китайский CSI 300 растет на 0,4%, гонконгский Hang Seng Index - на 1,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,05%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 демонстрирует рост на 0,2% к уровню закрытия предыдущего дня.

В свою очередь цены на нефть умеренно подрастают, что также должно оказать поддержку рублевым облигациям. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:40 МСК составила $73,44 за баррель, что на 0,49% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $70,04 за баррель, прибавив 0,79% по отношению к закрытию 6 декабря.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 2,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,204 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,07 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 декабря снизился на 0,13% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (4-6 декабря) 0,06%, опустившись до 724,96 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-1,16%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,59%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,42%), а в лидерах повышения - облигации "ТМК БО-07" (+0,09%), "Газпром Капитал БО-001Р-01" (+0,06%) и "Роснефть БО-07" (+0,02%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" 9 декабря с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на облигации серии 002Р-01 объемом 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-14-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. Купоны квартальные. Выпуск будет размещен в рамках второй программы облигаций компании серии 002P на 30 млрд рублей. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок до 10 лет. В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании на 10 млрд рублей.

ООО "Инкаб" планирует во второй декаде декабря собирать заявки на бонды объемом до 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 3 года. Предусмотрена оферта через примерно 1,5 года (596 дней). Индикативная ставка 1-го купона - ключевая ставка ЦБ+5 процентных пунктов. Компания впервые выходит на публичный долговой рынок.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 16-го купона биржевых облигаций серии БО-19 в размере 9,13% годовых. РЖД разместили 19-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2014 года по ставке 8,6% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.

ООО "ОВК Финанс" установило ставку 20-го купона бондов серии БО-01 на уровне 5,63% годовых. Пятилетние облигации серии БО-01 на 11,25 млрд рублей ООО "ОВК Финанс" разместило в 2014 году. Они должны были быть погашены 10 сентября 2019 года. Ранее владельцы облигаций ООО "ОВК Финанс" серии БО-01 согласились на продление срока обращения бумаг с 10 сентября 2019 года до 3 сентября 2024 года с погашением четверти номинальной стоимости выпуска 30 сентября 2019 года.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила порядок определения ставок 17-го и 18-го купонов облигаций серий БО-05 и БО-06. Размер ставки каждого купонного периода будет равен сумме ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, и 1%. Но не менее 0,01% годовых. Таким образом, ставка 17-го купона составит по выпускам 8,5% годовых. Оба выпуска общим объемом 40 млрд рублей компания разместила в декабре 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Ставка текущего купона - 6,65% годовых. По 10-летним выпускам выплачиваются полугодовые купоны. По займам 15 декабря предстоит исполнение оферт.

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) приобрело в рамках оферты 4 млн 626,777 тыс. облигаций серии БО-001Р-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 92,54% выпуска. Размещение 10-летних бондов объемом 5 млрд рублей прошло в июне 2017 года. Ставка 1-9-го купонов установлена на уровне 8,6% годовых. Ставка 10-13-го купонов составит 5,5% годовых.