Цены евробондов РФ в понедельник не продемонстрировали яркой динамики в ожидании онлайн-встречи Путина и Байдена

Москва. 6 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики в ожидании онлайн-встречи президентов России и США, а также на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 5 базисных пунктов по отношению к закрытию 3 декабря и составила 114,32% от номинала, что соответствует доходности 1,855% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 8,5 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 104,2% от номинала, что соответствует доходности 0,76% годовых (рост на 3 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день на 2 пункта и составил 109,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к пятнице на 6 базисных пунктов - до 137,98% от номинала (доходность снизилась всего на 0,3 базисного пункта, до 3,395% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила до 132,81% от номинала (доходность - 3,38% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 7 базисных пунктов - до 110,47% от номинала, что соответствует доходности 2,27% годовых (рост на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году подешевели на 2 базисных пункта, до 106,01% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 1,43% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 16 базисных пунктов, подорожав до 129,79% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,48% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 8 базисных пунктов, до 109,24% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта, до 2,455% годовых).

"Рынок российских еврооблигаций сегодня держался довольно крепко. Несмотря на наметившееся снижение цен US Treasuries, колебания котировок наших бумаг были незначительными, что в итоге привело к сужению кредитных спредов. Можно сказать, что российские бумаги просто догоняли базовые активы, которые заметно выросли в конце прошлой недели после публикации в США относительно слабых данных по рынку труда, которые, соответственно, несколько снизили опасения агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Кроме того, поддержку российским евробондам оказывают позитивные ожидания от онлайн-встречи президентов России и США, запанированной на вечер 7 декабря, которая может стать началом геополитической разрядки между двумя странами. При этом в случае подтверждения ожиданий котировки евробондов РФ могут ускорить повышение. Вместе с тем, если ожидания инвесторов не оправдаются, то рынок может серьезно скорректироваться вниз. Поэтому сейчас рынок находится на распутье, что и транслируется в смешанную динамику котировок", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.