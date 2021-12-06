Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 7 декабря в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- торговый баланс Китая в ноябре;

- промышленное производство Германии в октябре (10:00 МСК);

- индекс экономических настроений ZEW Германии в декабре (13:00 МСК);

- пересмотренный ВВП еврозоны в III кв. (13:00 МСК);

- торговый баланс США в октябре (16:30 МСК);

- ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (20:00 МСК);

- День инвестора "ММК";

- финансовые результаты Сбербанка за ноябрь 2021г по РСБУ;

- телефонные переговоры президентов РФ и США.

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