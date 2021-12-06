Котировки "префов" Татнефти могут вырасти до 560 руб. на ожиданиях налоговых льгот - "КИТ Финанс Брокер"

Котировки привилегированных акций "Татнефти" могут вырасти до 560 руб. в ожидании получения налоговых льгот, отмечается в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"Совет директоров "Татнефти" на прошлой неделе рекомендовал дивиденды за III кв. 2021г в размере 9,98 руб. на оба типа акций. На протяжении года привилегированные акции "Татнефти" отставали от рынка, сейчас мы наблюдаем покупки от восходящей линии тренда в районе 450 руб. Котировки компании могут вырасти до 560 руб. в ожидании получения налоговых льгот, которые могут частично компенсировать рост налоговой нагрузки в этом году. Льготы по добыче трудноизвлекаемой нефти объявят до апреля 2022г", - пишет эксперт инвесткомпании Дмитрий Баженов.

Кроме того, аналитик напоминает, что выручка "Татнефти" от реализации нефти в 3К21г выросла в 1,72 раза - до 323,8 млрд руб. Чистая прибыль нефтяника увеличилась почти в 1,5 раза - до 52,1 млрд руб. Рост показателей, по мнению Баженова, связан с положительной динамикой цен на нефть и нефтепродукты. Компания выигрывает от высоких цен на нефть и восстановления добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Тем не менее, в III кв. 2021г финпоказатели были под давлением из-за роста издержек, в том числе по налоговым отчислениям, напоминает эксперт.

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