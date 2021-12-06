Банк России, скорее всего, поднимет ставку до 8,5% на заседании 17 декабря - "Ингосстрах-Инвестиции"

Банк России, скорее всего, поднимет ставку до 8,5% на заседании 17 декабря, полагает главный экономист "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.

"Поскольку инфляция достигла значения 8,4%, то наиболее вероятным является повышение ставки до 8,5% на заседании Совета директоров Банка России 17 декабря. Также можно прогнозировать рост доходности госдолга США на фоне повышения ставки ФРС в следующем году. По нашим расчетам ставка ФРС подрастет до 0,87%, а доходность 10-летних гособлигаций до 2,1-2,5% в зависимости от скорости снижения инфляции", - прогнозирует эксперт.

В обзоре "Ингосстрах-Инвестиции" отмечается, что в России потребительская инфляция за неделю составила 0,46%, повысившись до 8,4% год к году, что вполне согласуется с опасениями экспертов из-за рисков от европейского газового кризиса и ослабления рубля, каждый из которых мог добавить несколько десятых процента к уровню инфляции. Консенсус-прогноз по инфляции на 2022г ухудшился до 5,6%, а прицельно на IV кв. 2022г - до 4,5%, что в целом выше прогноза ЦБ РФ (4,0-4,5%).

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