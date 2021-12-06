"Финам" сохраняет рекомендацию покупать для акций Alibaba Group Holding с прогнозной ценой $250,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 109,5% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы продолжаем позитивно смотреть на акции Alibaba. На наш взгляд, значение форвардного мультипликатора EV/EBITDA в 9,5 является крайне низким для компании с ожидаемыми темпами роста выручки в 20-23% за год. Кроме того, последняя волна снижения акций была вызвана не фундаментальными факторами, а эмоциональной реакцией на слухи о делистинге, что создает потенциал для отскока", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

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