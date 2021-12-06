Ключевая ставка ЦБР может быть повышена на 50 или 75 б.п. в декабре - BCS GM

Ключевая ставка Банка России может быть повышена на 50 или 75 б.п. по итогам заседания 17 декабря 2021 года, считает главный экономист BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров.

"Разворот в динамике инфляции существенно увеличил шансы на более агрессивное повышение ключевой ставки ЦБ даже несмотря на то, что скачок инфляции в конце ноября (согласно недельным данным рост цен ускорился до 8,4% г/г) был вызван разовыми факторами и произведенными статведомством досчетами. Ранее мы ожидали, что на заседании 17 декабря ЦБ будет выбирать между двумя вариантами повышения ставки: на 25 или 50 б.п. С учетом последних данных мы меняем свой прогноз - в качестве базового рассматриваем вариант повышения ставки на 50 б.п., но также не исключаем ее роста и на 75 б.п. Варианты повышения ставки от 0 до 100 б.п. допускала и глава ЦБ Набиуллина в своем выступлении на инвестиционном форуме на прошедшей неделе; при этом она оговорилась, что нулевой рост ставки крайне маловероятен", - пишет эксперт в комментарии.

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