BCS GM сохраняет краткосрочный позитивный взгляд на нефтяные цены

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) сохраняют позитивный взгляд на нефтяные цены в краткосрочной перспективе, сообщается в обзоре.

"Мы сохраняем краткосрочно позитивный взгляд и подтверждаем наш прогноз цен на нефть на уровне около $80 за баррель до конца 1К22. Считаем, что угроза "омикрона" преувеличена, поскольку на данном этапе сообщается только о легких симптомах нового штамма. Если картина не изменится (пока речь идет о начальном периоде), высококонтагиозный, но в конечном итоге легкопереносимый штамм COVID-19 на самом деле может стать очень хорошей новостью в истории коронакризиса, поскольку позволит населению всего мира получить коллективный иммунитет в относительно короткие сроки. Тем не менее в ближайшей перспективе все более жесткие ограничения в отношении непривитых граждан в таких странах, как Австралия, Австрия, Германия и другие могут оказать негативное влияние на спрос на нефть", - пишет эксперт Рональд Смит.

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