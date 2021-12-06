BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, в который вошли ConocoPhillips, Walmart Inc., Micron Technology, Merck & Co. и PayPal Holdings, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Цены на нефть просели в ноябре на фоне угроз новых локдаунов, ужесточения монетарной политики в США, продолжающегося наращивания добычи ОПЕК+. Тем не менее они все еще достаточно высоки относительно последних пяти-шести лет. Если российские акции последние недели "содрогаются" от периодических новостей о росте геополитических рисков, то в акциях американских нефтяников такой особенности нет. Можно обратить внимание на бумаги одной из крупнейших компаний в секторе - ConocoPhillips. Относительно консенсус-прогноза котировки имеют "апсайд" порядка 25% на горизонте года", - отмечают аналитики.

"Котировки акций Walmart просели в цене после публикации квартального отчета в ноябре. EPS и выручка оказались выше прогнозов. Показатели эффективности бизнеса и дивидендной доходности находятся на уровне индустрии. Отраслевые аналитики смотрят на акции компании позитивно на долгосрочном горизонте. Между тем в мире снова вызывает беспокойство рост числа зараженных COVID-19, особенно новый штамм "омикрон". Ограничительные меры в прошлом способствовали сосредоточению спроса в ритейле., - пишут эксперты инвесткомпании

Micron Technology - американская корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND. "Акции Micron дешевели более полугода от достигнутых рекордных уровней. Последний отчет был в сентябре, компания тогда понизила прогнозы на следующий квартал на фоне дефицита в полупроводниковой отрасли. Рынок учел их в динамике котировок, которые уже развернулись вверх. По заявлению руководства Micron, ожидается сильный финансовый 2022 год", - отмечают аналитики.

"Акции фармацевтической Merck заметно потрясло осенью. Мы видели взлет на данных о таблетке против коронавируса и падение на сообщении о ее меньшей эффективности, чем ранее предполагалось. Тем не менее консультативная группа FDA рекомендовала одобрить использование препарата Merck взрослыми с высоким риском тяжелого течения коронавируса. Пока же эмитент по-прежнему зарабатывает на продажах своего ключевого препарата Keytruda (30% выручки за 2020 год), который используется для лечения онкологических заболеваний", - пишут в инвесткомпании. Также эксперты обращают внимание, что Merck проводит buyback, а дивидендная доходность бумаг достаточно солидная - 3,4% годовых.

"Акции платежной системы PayPal сильно просели за последние пять месяцев. Цена отработала 50%-й коррекционный рубеж к волне роста от минимумов 2020 года. Прогноз компании на IV квартал, данный в момент публикации последнего отчета, оказался слабее ожиданий. Сейчас, по данным Refinitiv, относительно консенсус-прогноза "апсайд" по акциям PayPal составляет немногим меньше 50%. Отраслевые аналитики понижали таргеты в ноябре, но общее видение осталось уверенно позитивным: 44 из 50 дают рекомендации на покупку", отмечают эксперты инвесткомпании.

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