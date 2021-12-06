Текущий подъем цены акций Ростелекома - краткосрочный отскок - "Велес Капитал"

Текущий подъем котировок обыкновенных акций "Ростелекома" - это, скорее всего, не более чем краткосрочный отскок, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"С технической точки зрения обыкновенные акции "Ростелекома" пытаются восстановиться от локальных минимумов, чему помогает близость важных поддержек и среднесрочная перепроданность. В остальном, однако, согласно сигналам ADX дневного и недельных графиков, по бумагам сохраняется достаточно сильный нисходящий тренд, в связи с чем рассчитывать на большее чем краткосрочный отскок пока рано. Выше 84 руб. можно сделать ставку на движение в район 89 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), после чего при закреплении выше - на отскок ближе к 94 руб. При развороте вниз от текущих уровней можно говорить о повышенных рисках обновления недавнего минимума 84,02 руб. и движения ближе к 80 руб." - указывает эксперт инвесткомпании.

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