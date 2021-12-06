Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции ChargePoint с целью $29 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, отмечается в комментарии инвестиционной платформы.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг эмитента:

- Компания управляет крупнейшей сетью зарядных станций в 14 странах. Продажи компании могут значительно вырасти благодаря увеличению выпуска электромобилей американскими производителями помимо Tesla в 2022 году.

- "План Байдена" включает в себя государственные заказы на строительство 500 тыс. зарядных станций в США. Государственные заказы могут оказать существенную поддержку компании.

- Отчётность компании 7 декабря и комментарии менеджмента могут дать дополнительный импульс акциям.

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