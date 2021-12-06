Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,65-75,25 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Пара USD/RUB, скорее всего, будет торговаться в рамках диапазона 72,65-75,25 руб./$1 на текущей неделе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Геополитическая напряженность, а также возможный негатив на рынке нефти оказывают давление на рубль, однако фундаментально российская национальная валюта все еще смотрится уверенно на фоне других валют развивающихся стран. Если рублю удастся закрепиться ниже уровня 73,2 руб./$1, то укрепление может продолжится до 72,5 руб./$1. В целом в течение недели по валютной паре USD/RUB ожидаем торговлю в рамках диапазона 72,65-75,25 руб./$1, учитывая большой объем геополитической премии в котировках", - пишут аналитики банка.

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