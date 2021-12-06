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Главная / Мнения аналитиков / Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,65-75,25 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"
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06 декабря 2021 года 15:21
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,65-75,25 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"
Пара USD/RUB, скорее всего, будет торговаться в рамках диапазона 72,65-75,25 руб./$1 на текущей неделе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Геополитическая напряженность, а также возможный негатив на рынке нефти оказывают давление на рубль, однако фундаментально российская национальная валюта все еще смотрится уверенно на фоне других валют развивающихся стран. Если рублю удастся закрепиться ниже уровня 73,2 руб./$1, то укрепление может продолжится до 72,5 руб./$1. В целом в течение недели по валютной паре USD/RUB ожидаем торговлю в рамках диапазона 72,65-75,25 руб./$1, учитывая большой объем геополитической премии в котировках", - пишут аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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