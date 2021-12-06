"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Toll Brothers с целью $80

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Toll Brothers Inc. с целевой ценой $80 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $62,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

7 декабря компания отчитается за III квартал 2021г. Аналитики ожидают роста выручки до $2,9 млрд и прибыли на акцию $2,4. При лучших отчетности и прогнозах на IV квартал 2021г рынок может заложить текущий позитив в стоимость, полагают эксперты.

"С технической точки зрения бумага предпринимает попытки выхода из растущего треугольника. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $62,5 риск на портфель составит 0,85%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,0", - указывают аналитики "Финама".

Toll Brothers Inc. - компания, которая проектирует, строит, продает и организует финансирование жилой и коммерческой недвижимости в Соединенных Штатах.

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