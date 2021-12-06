Ориентир по доходности новых бондов ГК "Пионер" выглядит привлекательно - Инвестбанк Синара

Ориентир по доходности новых 4-летних бондов ГК "Пионер" серии 001Р-06 выглядит весьма привлекательно, отмечается в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"ГК Пионер планирует 7 декабря открыть книгу заявок на облигации серии 001Р-06 со сроком обращения 4 года. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны и амортизация номинала - по 25% в даты выплат 13-16 купонов. Ориентир по доходности установлен на уровне КБД на сроке 3,5 года + премия в размере 350 б. п., что по состоянию на 3 декабря соответствовало доходности 12,2% годовых. Учитывая недавнее повышение кредитных рейтингов (с "BBB+" до "A-" от Эксперт РА и АКРА), мы считаем озвученный ориентир весьма привлекательным, поскольку он предполагает премию относительно бумаг эмитентов с сопоставимым кредитным рейтингом", - пишет аналитик Александр Афонин.

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