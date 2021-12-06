"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 8000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 8000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: 6200 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что котировки компании просели вслед за нефтяными, так как у них присутствует высокая корреляция. Тем не менее, они считают, что это хороший момент для входа, так как прогноз по нефти на 2022г позитивный. К тому же форвардная годовая дивидендная доходность колеблется от 10 до 12% по текущим ценам.

"С технической точки зрения после ощутимого снижения бумага демонстрирует сигналы к продолжению растущего тренда. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 8000 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 6 260 рублей риск на портфель составит 0,75%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6", - указывают стратеги "Финама".

ПАО "ЛУКОЙЛ" является одной из крупнейших нефтегазовых компаний России. Компания занимается добычей, переработкой и реализацией нефти и нефтепродуктов.

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