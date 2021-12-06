Рынок акций РФ днем упал к 3800п по индексу Мосбиржи из-за геополитической напряженности

Москва. 6 декабря. Рынок акций РФ днем в понедельник растерял утренний рост и откатился в район 3800 пунктов по индексу Мосбиржи (уровень почти 2-недельной давности) из-за геополитической напряженности вокруг России, в то время как внешние площадки подают умеренно позитивные сигналы; в лидерах отката выступают расписки TCS Group и Ozon, а также упавшие после отсечки дивидендов бумаги "Новолипецкого металлургического комбината".

К 13:30 МСК индекс Мосбиржи составил 3803,88 пункта (-2,8%, на утренней сессии индекс поднимался выше 3940 пунктов), индекс РТС - 1625,15 пункта (-2,6%); цены blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) упали в пределах 6%.

Доллар снизился до 73,73 рубля (-0,11 рубля).

На прошедших выходных стало известно, что разговор президентов США и России по видеосвязи состоится во вторник, 7 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что видеовстреча президентов ожидается после шести вечера по московскому времени и обещает быть продолжительной, а среди ключевых тем разговора будут напряженная ситуация в российско-американских отношениях, проблемы Украины и продвижение НАТО к границам РФ. По словам Пескова, на встрече также будет обсуждаться инициатива Путина по выработке взаимных гарантий безопасности для России и стран НАТО.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Подешевели после отсечки дивидендов акции "НЛМК" (-6%, до 206,4 рубля; дивиденды за III квартал - 13,33 рубля на акцию), также просели расписки Ozon (-6%), TCS Group (-5,2%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,7% и -3% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-3,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,2%), "Мосбиржи" (-2,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,3%),"Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,3%).

Акционеры "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%, до 1553,4 рубля) одобрили выплату дивидендов за III квартал 2021 года в размере 85,93 руб. на акцию, сообщила компания. Датой закрытия реестра на получение квартальных выплат установлено 14 декабря. За II квартал дивиденды составили 84,45 руб. на акцию.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, рост цен на нефть оказывает поддержку курсу рубля и российскому рынку акций. Однако на рынке нарастает осторожность, инвесторы предпочитают сокращать позиции, так как геополитическая напряженность между Россией и Западом по поводу Украины сохраняется. Центральным событием вторника дня станут телефонные переговоры между Путиным и Байденом - любые попытки найти компромисс или так или иначе деэскалировать конфликт должны ослабить нервозность на рынке акций, считает Волш.

По оценкам аналитиков ИК "Финам", в преддверии онлайн-встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в СМИ снова нагнетается тема "вторжения" на Украину, что оказывает давление на рынок акций РФ.

Фактором нервозности выступает и сектор недвижимости Китая. Акции застройщика China Evergrande Group в понедельник обвалились на фоне заявлений девелопера об отсутствии гарантий, что у него будет достаточно средств для погашения долга. Нефть выросла после того, как Саудовская Аравия подняла цены на свою нефть для потребителей в Азии и США, а также после появления информации о приостановке непрямых переговоров между США и Ираном о возобновлении ядерной сделки.

Индекс МосБиржи не смог удержаться выше 3900 пунктов и откатился в район 3800 пунктов, где была найдена поддержка в ходе предыдущего падения, отмечают эксперты.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, торги в понедельник начались с уверенного роста большинства акций на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, но затем оптимизм сошел на нет.

Увлекаться покупками и всеми потенциалами роста пока не стоит. Рынки вошли в стадию высокой волатильности, и фиксация прибыли будет при любом поводе, а то и вовсе без него. Уже нет никаких сомнений, что ФРС продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, и повышения ставки можно ожидать уже весной. При этом негативная статистика по Америке уже не станет поддерживать рынки акций, поскольку вряд ли серьезно изменит намерения ФРС.

Сильным сопротивлением для индекса МосБиржи выступает район 4200 пунктов - там проходит нижняя граница восходящего канала, в котором рынок двигался с начала года до середины ноября. Перед этим стоит преодолеть важную психологическую отметку 4000 пунктов, но даже для этого у российского рынка акций сейчас нет сил.

Рублевые активы поддерживают ожидания встречи 7 декабря президентов РФ и США в режиме видеоконференции. Никакого прорыва и конкретных договоренностей от нее не ожидается - скорее всего, пресс-службы глав государств отделаются общими словами. Однако в нынешний период усиления конфронтации двух стран даже нейтральный исход переговоров будет позитивен для рынка, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин, негативом в понедельник выступили новости от проблемного китайского застройщика China Evergrande, акции которого упали в Гонконге ниже сентябрьских минимумов. Поздно вечером в пятницу компания проинформировала Гонконгскую фондовую биржу о том, что планирует "активно взаимодействовать" с зарубежными кредиторами, чтобы реструктурировать долги. За этим последовало большое количество заявлений со стороны властей Китая, из которых следует, что их цель заключается не в спасении компании, а в минимизации ущерба для владельцев жилья, финансовой системы и экономики страны.

В Азии индексы акций в понедельник снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), В Европе динамика смешанная (индекс DAX просел на 0,1%, CAC 40 и FTSE растут на 0,3-0,6%), растеряли утренний прирост американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,03% после роста утром на 0,5%).

Давление на фондовый рынок Гонконга оказало предупреждение китайского застройщика China Evergrande Group о том, что у него могут закончиться денежные средства для "выполнения финансовых обязательств" на фоне необходимости сократить задолженность объемом $310 млрд. Цена акций Evergrande в понедельник упала почти на 20%. Опасения трейдеров вызывает риск того, что нестабильный уровень долга в секторе недвижимости может спровоцировать финансовый кризис, пишет MarketWatch.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в октябре рухнул на 6,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть в понедельник подросла на фоне решения Саудовской Аравии поднять в январе цены на все сорта, поставляемые в Азию и США. Поддержку рынку также оказывает некоторое ослабление опасений в отношении опасности штамма "омикрон". Данные из ЮАР, где был выявлен этот новый вариант COVID-19, не показывают роста числа госпитализаций, сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в понедельник составила $71,25 за баррель (+2% и +0,3% в пятницу), январская цена WTI - $67,7 за баррель (+2,2% и -0,4% в пятницу).

Советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам доктор Энтони Фаучи заявил, что пока нет свидетельств о том, что "омикрон" является более тяжелым, чем другие штаммы.

Brent и WTI завершили в "минусе" шестую неделю подряд - это самый длительный подобный период с ноября 2018 года.

Saudi Aramco сообщила в выходные, что цена основного сорта, поставляемого в Азию, в январе увеличится на $0,6 за баррель. В результате он будет стоить на $3,3 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая - это максимум с февраля 2020 года. Повышение цен для США составит от $0,4 до $0,6 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" упали акции ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-18%), ПАО "Мультиситема" (-16,2%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-9,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-8,7%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-8,3%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-6,7%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+9,9%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+3,7%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+3,4%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+1,7%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 47,7 млрд рублей (из них 12,556 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 12,509 млрд рублей на акции "Газпрома").