Справедливая доходность нового выпуска бондов девелопера "Брусники" находится около 12% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность нового выпуска бондов девелопера "ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" серии 002Р-01 находится на уровне около 12% годовых, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Девелопер "Брусника" 9 декабря откроет книгу заявок на облигации серии 002Р-01. Срок обращения бумаг составит 3,5 года, по выпуску предусмотрена амортизация номинала - по 25% от номинала в даты выплат 11-14 купонов. Планируемый объем выпуска - 4 млрд руб. Ориентир по ставке купона будет объявлен позже. Учитывая уровни, на которых торгуются другие выпуски эмитента, а также кредитные рейтинги компании (АКРА - А-(RU) / Эксперт РА - ruBBB+), предварительно мы оцениваем справедливую доходность нового выпуска около 12% годовых", - указывает аналитик Александр Афонин.

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