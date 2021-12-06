Краткосрочный ориентир по паре доллар/рубль - 72,5-74,5 руб./$1 - Сбер Управление Активами

Краткосрочным ориентиром по паре доллар/рубль является диапазон 72,5-74,5 руб./$1, отмечает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

"Рубль на прошлой неделе укрепился на 2,3%, до 73,9 руб./$1, на фоне снижения геополитической премии. При этом валюты других развивающихся стран выглядели слабее, а индекс EMCI (индекс валют стран EM) снизился на 0,3%. Дальнейший курс рубля будет определяться движением цен на нефть, итогами встречи В. Путина и Д. Байдена и развитием ситуации вокруг нового штамма коронавируса "омикрон". В краткосрочной перспективе мы ожидаем рубль в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1", - пишет Малин.

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