S&P 500 будет торговаться в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4540-4590п -"Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 будет торговаться в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4540-4590 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Индекс широкого рынка торгуется вблизи нижней границы восходящего канала на уровне 50-дневной скользящей средней. Индикатор MACD сигнализирует о сохранении "медвежьих" настроений, а RSI продолжает удерживаться ниже 50 пунктов, указывая, однако, на затухание нисходящей тенденции", - отмечает аналитик Илья Зубков.

На взгляд аналитика, мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Рынки продолжают следить за новостями о штамме "омикрон". Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что собранные данные о новом варианте коронавируса носят обнадеживающий характер. Небольшое исследование, проведенное в Южной Африке, показало, что, хотя штамм "омикрон" более заразен по сравнению с предыдущими мутациями, однако, по всей видимости, вызываемое им заболевание протекает у пациентов в более легкой форме. Тем не менее ученые подчеркивают, что для масштабных выводов первичных данных недостаточно, поскольку еще неизвестно, как "омикрон" будет распространяться в различных регионах, включая США, где вариант "дельта" пока обусловливает высокий уровень заражений.

"Восприимчивость штамма "омикрон" к представленным на рынке вакцинам также остается фактором неопределенности, - указывает Зубков. - Разработчики вакцин адаптируют свои препараты к новому варианту коронавируса, а администрация Байдена готовится к ускоренной выдаче разрешений на их применение. На этом фоне банк Goldman Sachs понизил прогноз роста ВВП США в 2022г с 4,2% до 3,8%, указывая на риск более быстрого распространения штамма "омикрон", возможный дефицит рабочей силы, а также ужесточение ограничений на международную мобильность, что может оказать давление на предложение".

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