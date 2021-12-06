"Финам" рекомендует покупать акции iShares U.S. Healthcare ETF с целью $318,1

"Финам" рекомендует покупать акции iShares U.S. Healthcare ETF с целевой ценой $318,1 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 15,5% с учетом дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Значимость сектора здравоохранения в глобальном масштабе серьезно возросла в период пандемии коронавируса. Именно к этому сектору приковано всеобщее внимание - мировая общественность ждет новых открытий в области лечения и предотвращения опасной инфекции. Новые разработки, лекарства и вакцины от коронавируса способствуют росту акций ведущих представителей биофармацевтической индустрии. Смягчение регулирующих норм в отрасли, обусловленное чрезвычайными обстоятельствами пандемии, дополнительно играет на руку фармкомпаниям и биотехнологам. Данное вложение можно назвать консервативным. К его рискам можно отнести потенциальные неблагоприятные изменения политики в сфере здравоохранения США", - пишет аналитик Саидова Зарина.

Эксперт указывает, что пятерка ведущих эмитентов iShares U.S. Healthcare ETF состоит из медицинского страховщика UnitedHealth Group, гиганта сектора здравоохранения Johnson & Johnson, фармгиганта Pfizer и поставщиков высокотехнологичной медицинской техники Thermo Fisher Scientific и Abbott Laboratories.

Саидова подчеркивает, что инструмент iShares U.S. Healthcare ETF позволяет инвесторам вложиться в быстрорастущую и при этом нецикличную отрасль, которая обрела особую значимость в реалиях пандемии коронавируса.

"Расходы на здравоохранение в Соединенных Штатах показывают стабильный рост на протяжении последних 60 лет, и, по некоторым оценкам, к 2028г страна будет тратить на здравоохранение $ 6,2 трлн в год - почти 20% от ВВП. В 2022г, по прогнозам PwC Health Research Institute, затраты на здравоохранение увеличатся на 6,5% по сравнению с текущим годом на фоне эффекта пандемии коронавируса". - отмечает аналитик "Финама".

Мировой рынок фармацевтической продукции в 2021г оценивался в $ 1,25 трлн, а в 2025 году, по оценкам Research and Markets, его величина достигнет $ 1,7 трлн.

По оценкам Grand View Research, к 2028г объем глобального рынка биотехнологий достигнет $ 2,4 трлн, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в период 2021-2028гг на уровне 15,8%.

iShares U.S. Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс Russell 1000 Health Care RIC 22.5/45 Capped Gross Index. Данный индекс включает в себя американские компании сектора здравоохранения, в том числе фармацевтические и биотехнологические, а также в индекс входят провайдеры медицинских услуг и медицинские страховщики.

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