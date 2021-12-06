Акции Kering интересны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"

Квалифицированным инвесторам стоит обратить внимание на акции Kering SA, отметили в аудиоподкасте аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты указали на следующие позитивные факторы:

- В честь 100-летия Gucci компания запустила ряд маркетинговых инициатив, которые привлекут дополнительное внимание к бренду и позволят нарастить продажи. В пайплайне открытие 25-30 pop-up магазинов в европейских столицах моды и запуск юбилейной капсульной коллекции.

- Помимо прочего Gucci планирует активнее работать с киберпространством и метавселенными.

- Cреди всех люксовых производителей Kering наилучшим образом спозиционирован для перехода сектора в digital благодаря более широкому, чем у конкурентов, демографическому таргетингу.

- В течение следующих 2 лет компания планирует вернуть акционерам около 1,7 млрд евро или 2% уставного капитала за счет реализации программы обратного выкупа.

- Акции торгуются по форвардному мультипликатору P/E 2022 на уровне 22х и предлагают 15% дисконт к средним значениям по сектору.

- Согласно консенсус-прогнозам, потенциал роста на горизонте 12 месяцев превышает 15%.

Между тем инвесторам стоит учитывать, что бумаги по-прежнему остаются чувствительными к эпидемиологической ситуации и новостному фону Европы и Китая, подчеркивают эксперты инвестиционной платформы. Сохраняется неопределённость в отношении будущих налоговых инициатив со стороны китайского правительства.

Gucci - ключевой бренд группы Kering SA, на который приходится почти 80% операционной прибыли. Французской компании также принадлежат такие бренды, как Yves Saint Laurent и Bottega Veneta.

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