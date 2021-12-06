Вероятен рост цены нефти к $75-80/барр. на горизонте до конца 2021г - Банк "Открытие"

Вероятен подъем цены нефти марки Brent в диапазон $75-80 за баррель на горизонте до конца текущего года, считает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

"Наш текущий базовый сценарий не предусматривает "апокалипсиса" от штамма COVID-19 "омикрон", и в этом случае до конца текущего года ждем возвращения цены в диапазон $75-80 за баррель нефти марки Brent. В январе 2022 года можно ожидать того же уровня, но к концу следующего года, по нашим оценкам, баррель будет стоить около $70.При этом существенные негативные новости по эпидемиологической обстановке и ограничению перемещения могут негативно повлиять на цены", - пишет эксперт в комментарии.

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