Рубль способен укрепиться до 72-73 руб./$1 при снижении внешнеполитических рисков - "Локо-Инвест"

Рубль способен укрепиться до 72-73 руб./$1 при снижении внешнеполитических рисков, говорится в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Рубль по итогам прошлой недели вошёл в топ-3 ЕМ валют, показал рост на 2,3% к доллару. Стабилизация последнего на глобальном рынке и консолидирующиеся цены на нефть стали важным фактором для российской валюты. В условиях некоторого улучшения глобальных настроений поддержка рубля со стороны экспортных продаж под декабрьские налоги и предстоящие выплаты дивидендов может возрастать. Небольшое снижение объема покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила в декабре (с 518 до 502 млрд руб.) также позитивно. Из краткосрочных драйверов, безусловно, важны будут итоги завтрашних переговоров президентов РФ и США по украинской тематике, учитывая, что западные СМИ продолжают нагнетать по поводу неизбежного вторжения российских войск на Украину. Если эти риски снизятся, то рубль способен вернуться к 72-73 руб./$1", - пишет эксперт инвесткомпании.

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