Цена нефти может закрепиться выше $70/барр. в начале недели - BCS Express

Цена нефти может закрепиться выше $70 за баррель Brent в начале недели, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Фьючерсы на Brent с утра в понедельник торгуются в районе $71,6 за баррель, прибавляя 2,5% к уровням закрытия предыдущей недели. Такие сильные скачки в самом начале дня часто переходят в коррекцию к середине сессии, приводя к потере части роста. Между тем, котировки имеют все шансы уверенно закрепиться выше $70 за баррель, ограничивая потенциал для нового снижения", - пишет аналитик инвесткомпании.

Галактионов отмечает, что буровая активность на американском континенте продолжает расти, и это является логичным в условиях высоких цен на нефть и благоприятных прогнозов. Американская добыча постепенно восстанавливается и может ускориться в 2022г. По прогнозам EIA, в следующем году средний уровень производства в США составит 11,9 млн б/с.

"Утром в понедельник на нефтяном рынке доминируют позитивные настроения, что обусловлено новостями из Персидского залива. В выходные Саудовская Аравия, один из крупнейших производителей мира, повысила январские экспортные цены на нефть для потребителей из Азии и США. Стоимость поставок из Саудовской Аравии является важным ориентиром для всей нефти, экспортируемой из региона. Действия саудитов могут говорить о том, что королевство ожидает сохранение сильного спроса в начале 2022г", - пишет эксперт.

Другим позитивным драйвером, на взгляд Галактионова, стала очередная пауза в непрямых американо-иранских переговорах по ядерной сделке. В результате соглашения могли бы быть сняты санкции в отношении иранского нефтегазового экспорта, что развязало бы стране руки в вопросе увеличения добычи. Но новое правительство Ирана заняло очень жесткую позицию, посеяв сомнения в скором успехе переговоров. На этой неделе переговоры будут возобновлены, поэтому тема будет оставаться в фокусе внимания.

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