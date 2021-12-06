Индекс Мосбиржи проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 3860-4010п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3860-4010 пунктов, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Индексы Мосбиржи и РТС в начале основной сессии понедельника торгуются в плюсе, получая поддержку от улучшения внешнего фона и надежд на стабилизацию геополитической обстановки в ходе запланированного на вторник звонка президентов США и РФ. Начало недели для фондовых площадок может пройти на оптимистичной ноте, а в ближайшие дни инвесторы продолжат оценивать серьезность нового штамма коронавируса и перспективы денежно-кредитной политики в США. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник - диапазон 3860-4010 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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