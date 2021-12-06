Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 73-74,5 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 73-74,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 82,5-84,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

По мнению эксперта, на стороне российских активов выступает текущее восстановление стоимости нефти с трехмесячных минимумов. При этом ЕМ-сегмент валют развивающихся стран в целом находится в негативном состоянии. Основная причина этого - существующая неопределенность вокруг нового штамма коронавируса "омикрон" и ужесточения риторики ФРС США.

"Мировые цены на нефть постепенно растут после того, как картель стран-экспортеров нефти ОПЕК+ допустил возможность пересмотра плана увеличения добычи до очередного заседания. Это произойдет в случае, если "омикрон"-штамм все-таки приведет к сокращению глобального спроса на нефть. В качестве поддержки российскому рублю выступает снижение геополитических рисков в свете готовящейся встречи глав России и США", - отмечает Тимошенко.

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