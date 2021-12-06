Актуальный диапазон цены нефти в ближайшее время - $70-75/барр. - ПСБ

Актуальный диапазон цены нефти марки Brent в ближайшее время - уровни $70-75 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цена на нефть марки Brent начинает неделю с попыток восстановления. Поддержку оказывают новости о росте отпускных цен на нефть для клиентов Саудовской Аравии в Азии и США на январь 2022 года, а также сведения о том, что новый штамм коронавируса пока не увеличивает число госпитализаций. Мы полагаем, что при текущем новостном фоне Brent будет пытаться закрепиться выше 200-дневной средней ($72,8 за баррель), а комфортным уровнем, исходя из ситуации с коронавирусом, а также оправданным фундаментально видим диапазон $70-75 за баррель" - отмечает управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

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