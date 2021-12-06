Рубль будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 в понедельник - "Альфа-Капитал"

Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 и на уровне 83,0-84,5 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в пятницу, 3 декабря, продолжал укрепляться в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 73,83 руб. (-0,01 руб.), курс евро - 83,26 руб. (-0,24 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру понедельника снова в плюсе, теперь на 2,35%, и составляет $71,52 за баррель. Цена актуальных контрактов на североамериканский сорт WTI выросла на 2,52% и составила $67,93 за баррель", - напоминает аналитик Денис Бадьянов.

Также эксперт отмечает, что в понедельник инвесторы покупают после появления информации о повышении цен на сырье Саудовской Аравией с января - значит, там ждут уверенного спроса. "Амплитуда колебаний цены на нефть настолько высока, что, кажется, мы сильно удивимся, когда она вернётся к своим нормальным и здоровым отклонениям, - полагает Бадьянов. - На открытии торгов в понедельник, 6 декабря, российский рубль движется с сохранением прежнего курса в парах с мировыми валютами. "Россиянин" сохраняет устойчивость перед внешней волатильностью. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 73,5-74,5 руб. в паре с долларом и на уровне 83,0-84,5 руб. в паре с европейской валютой".

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