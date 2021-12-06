Главные события недели - Sber CIB

Рынки в текущий момент ждут переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, которые должны пройти во вторник, отмечают аналитики Sber CIB. Лидеры стран обсудят отношения между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. Также в России и США на неделе выйдут данные об инфляции за ноябрь.

6 декабря:

- Промышленные заказы в Германии за октябрь.

7 декабря:

- Сбербанк опубликует отчётность за 11 месяцев 2021 года по российским стандартам;

- Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена;

- Торговый баланс в США за октябрь;

- Индексы текущих экономических настроений и условий ZEW на декабрь в Германии.

8 декабря:

-Олаф Шольц вступит в должность канцлера Германии;

- Глава ЕЦБ выступит на пятой конференции Европейского совета по системным рискам;

- Инфляция в России за ноябрь;

- Число вакансий на рынке труда в США за октябрь.

9 декабря:

- Начало "Саммита демократий";

- Первичные заявки на пособие по безработице в США.

10 декабря:

- Встреча министров иностранных дел стран "большой семерки" в Ливерпуле;

- Инфляция в США и Германии за ноябрь;

- Отчёты об исполнении федерального бюджета США за ноябрь;

- Индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий в США от Мичиганского университета;

- Внешнеторговый баланс России за октябрь.

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