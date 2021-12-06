Возможно небольшое укрепление рубля на торгах в понедельник - ПСБ

Возможно небольшое укрепление рубля к доллару на торгах в понедельник, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Утро понедельника вновь создает потенциал для развития укрепления рубля. Мы считаем, что пара доллар/рубль в начале недели останется в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1, пытаясь тяготеть к его нижней границе из-за закрепления цен на нефть марки Brent в диапазоне $70-80 за баррель, а также предстоящего во вторник видеозвонка президентов РФ и США, способного ослабить геополитические риски", - пишет эксперт банка.

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