Вероятна боковая динамика торгов ОФЗ в понедельник - ПСБ

Торги гособлигациями в понедельник пройдут, скорее всего, в боковом диапазоне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Важным событием для рынка рублевых облигаций на текущей неделе будет онлайн-встреча президентов США и России (7 декабря). Если по ее итогам последует ослабление геополитической напряженности, то это позитивно отразится на динамике российского рынка облигаций. В понедельник ожидаем, что ОФЗ будут торговаться в боковом диапазоне", - отмечает эксперт.

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