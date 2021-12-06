Индекс Мосбиржи вряд ли поднимется выше 4000п в ближайшее время - "Алор Брокер"

Российский фондовый рынок вряд ли сможет преодолеть вверх отметку 4000 пунктов по индексу Мосбиржи в ближайшее время, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алго Капитал" Алексей Антонов.

"Увлекаться покупками и всеми потенциалами роста котировок акций в текущий момент не стоит. Рынки вошли в стадию высокой волатильности, и фиксация прибыли будет при любом поводе, а то и вовсе без него. Уже нет никаких сомнений, что ФРС продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, и повышения ставки можно ждать весной. При этом негативная статистика по Америке уже не станет поддерживать рынки акций, поскольку вряд ли серьезно изменит намерения ФРС, - пишет Антонов. - Сильным сопротивлением для индекса Мосбиржи выступает район 4200 пунктов - там проходит нижняя граница восходящего канала, в котором торговались с начала года по середину ноября. Перед этим стоит преодолеть важную психологическую отметку в 4000 пунктов, но даже для этого у российского рынка акций сейчас нет сил".

"Рублевые активы будет поддерживать и назначенная на 7 декабря встреча Владимира Путина и Джо Байдена в режиме видеоконференции. Никакого прорыва и конкретных договоренностей мы от нее не ждем, скорее всего, пресс-службы глав государств скажут общие слова. Однако в нынешний период усиления конфронтации двух стран даже нейтральный исход переговоров будет позитивен для рынка", - отмечает эксперт.

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