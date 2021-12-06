Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут подрасти благодаря улучшению внешней конъюнктуры

Москва. 6 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились в пятницу и по итогам всей минувшей недели. Опасения инвесторов вызывает распространение нового штамма COVID-19. Кроме того, они пытаются понять, как слабые данные с рынка труда повлияют на готовность Федеральной резервной системы от постепенного отказа от стимулирующей денежно-кредитной политики. Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 210 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года, сообщило министерство труда. Безработица упала до 4,2%, минимума с февраля 2020 года, по сравнению с 4,6% в октябре. Согласно пересмотренным данным, в октябре число рабочих мест выросло на 546 тыс., а не на 531 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в ноябре на 550 тыс. и снижения безработицы до 4,5%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик ранее выразил надежду на то, что у Федрезерва появится возможность повысить ключевую ставку в следующем году в том случае, если инфляционное давление останется на текущем высоком уровне. По его словам, для этого ФРС должна ускорить темпы сворачивания программы выкупа облигаций. Сильное восстановление экономики США и скачок инфляции означают, что Федеральной резервной системе пора отказаться от чрезвычайного стимулирования, заявил президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в пятницу. Он сказал, что "FOMC на предстоящих заседаниях, возможно, пожелает рассмотреть возможность более быстрого сворачивания" программы выкупа активов.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник утром демонстрируют уже разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,32%, австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет всего 0,07%, в то время как китайский CSI 300 растет на 0,62%, а южнокорейский Kospi прибавляет 0,03%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 демонстрирует рост на 0,44% к уровню закрытия предыдущего дня.

В свою очередь цены на нефть умеренно подрастают, что также должно оказать поддержку рублевым облигациям. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:40 мск составила $71,32 за баррель, что на 2,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $67,72 за баррель, прибавив 2,2% по отношению к закрытию 3 декабря.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 3,732 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,903 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 декабря вырос всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,34 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 725,4 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ТМК БО-07" (+1,05%), "Альфа-Банк-002Р-10" (+0,31%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "Россельхозбанк-20" (-0,33%), "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,2%) и "РЖД-28" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) завершила размещение 10-летних облигаций серии 001P-23 с офертой через 4,25 года объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск проходил 30 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,95% годовых, ей соответствует доходность к оферте 10,33% годовых.

ОАО "Асфальтобетонный завод N1" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей в размере 12,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,37% годовых. Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 2 декабря до 15:00 МСК 3 декабря. Техразмещение запланировано на 7 декабря.

ГК "Пионер" 7 декабря планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей со сроком обращения 4 года. Ориентир доходности - премия не выше 350 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3,5 года. Ранее компания переносила книгу заявок с 25 ноября на первую половину декабря. Дата техразмещения будет определена позднее. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около трех лет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 18-го купона биржевых облигаций серии БО-09 в размере 9,13% годовых. РЖД разместили 9-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2013 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,4% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.

ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) установило ставку 7-10-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 11,2% годовых. Компания 1 декабря текущего года завершила размещение облигаций номинальным объемом 3 млрд рублей, реализовав 26% выпуска на 784,598 млн рублей. Размещение 5-летнего выпуска началось в декабре 2018 года по ставке 13% годовых. По выпуску 20 декабря предстоит исполнение оферты. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) установило ставку 4-го купона облигаций серии "А4" в размере 10,908% годовых. Выпуск объемом 3,752 млрд рублей был размещен в декабре 2018 года на 15 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,7% годовых. Продолжительность первых пяти купонных периодов составляет один год. Ставка 2-5-го купонов будет определяться как сумма индекса потребительских цен и 3,5%. Ставка текущего 3-го купона - 7,167% годовых.

ДОМ.РФ приобрел в рамках оферты 5 млн 479,620 тыс. облигаций серии А30 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 91,3% выпуска. Компания разместила облигации серии А30 объемом 6 млрд рублей в апреле 2014 года. Купоны квартальные, ставка текущего купона - 8,7% годовых. Дата погашения займа - 1 марта 2033 года.

ООО "АГРА групп" (прежнее название ООО "Агронова-Л") выставило на 24 декабря оферту по облигациям серии 001Р-01 в объеме до 1,12 млрд рублей. Период предъявление к оферте - с 15 по 21 декабря включительно. Цена приобретения - 100% от непогашенной номинальной стоимости облигаций. Выпуск сроком обращения 7 лет и объемом 2,5 млрд рублей был размещен в июле 2020 года по ставке 8,5% годовых. Ставка 2-10-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс 4%. Ставка 3-го купона - 9,5% годовых. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта. Бонды размещались в рамках бессрочной программы компании объемом 15 млрд рублей. Других облигаций компании в обращении нет.