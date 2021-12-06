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06 декабря 2021 года 09:26
Возможен небольшой рост на рынке акций РФ в понедельник утром - "Универ Капитал"
Возможен небольшой рост на российском рынке акций в первой половине торговой сессии в понедельник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Универ Капитал". "Цены на нефть по сравнению с пятницей почти не изменились, фьючерсы на открытие рынка США находятся в позитивной зоне. В первой половине дня более вероятна слабо повышательная динамика, но учитывая неопределенность ожиданий от переговоров лидеров России и США, которые состоятся на текущей неделе, вряд ли мы увидим агрессивные покупки на торгах в понедельник", - отмечает руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ Капитала" Андрей Верников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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