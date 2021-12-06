Возможен небольшой рост на рынке акций РФ в понедельник утром - "Универ Капитал"

Возможен небольшой рост на российском рынке акций в первой половине торговой сессии в понедельник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Универ Капитал".

"Цены на нефть по сравнению с пятницей почти не изменились, фьючерсы на открытие рынка США находятся в позитивной зоне. В первой половине дня более вероятна слабо повышательная динамика, но учитывая неопределенность ожиданий от переговоров лидеров России и США, которые состоятся на текущей неделе, вряд ли мы увидим агрессивные покупки на торгах в понедельник", - отмечает руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ Капитала" Андрей Верников.

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