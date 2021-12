Риски сохранения опережающей динамики снижения Nasdaq Composite к Dow Jones в ближайшей перспективе остаются - BCS Express

Риски сохранения опережающей динамики снижения индекса Nasdaq Composite по отношению к промышленному Dow Jones в ближайшей перспективе остаются, говорится в комментарии BCS Express.

"Очередная волна распродаж прокатилась в пятницу по рынкам Европы и США. Сильнее всего пострадали бумаги высокотехнологичного сектора. Среди инвесторов и аналитиков складывается консенсус по поводу неизбежности ускорения темпов сворачивания QE, о котором будет объявлено по итогам заседания ФРС в следующую среду. Ожидания по срокам начала повышения ключевой ставки соответственно тоже сместятся на более ранние сроки, а именно на май-июнь. Пятничная слабая статистика о числе новых рабочих мест в США едва ли как-то повлияет на оценки членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) по поводу дальнейших перспектив экономики и не приведет к мыслям о расширении стимулов, - пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. - Ранее мы отмечали, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в первую очередь негативно для акций с высокими мультипликаторами. Поэтому начало опережающей динамики снижения индекса Nasdaq Composite по отношению к промышленному Dow Jones выглядит логичным. Причем риски сохранения этой тенденции в ближайшей перспективе сохраняются".

"Лучше рынка" начали выглядеть акции стабильных value-историй, констатирует аналитик. Например, крупные сетевые ритейлеры Walmart Inc., Costco Wholesale, Target Corp., Dollar General, а также производители потребительских товаров, типа Procter & Gamble Co., Kimberly-Clark Corp., Colgate-Palmolive Co., PepsiCo Inc., Coca-Cola Co. и др. Защитными инструментами выступают и крупные представители фармы: Abbott Laboratories, UnitedHealth Group, Pfizer Inc., AbbVie, Bristol Myers Squibb и т.д. Все эти компании в меньшей степени чувствительны к рискам роста долларовых процентных ставок, кроме того, эти сектора на текущий момент уже существенно отстали в динамике относительно других отраслей, отмечает Карпунин.

"Что касается индекса широкого рынка S&P 500, то по нему в качестве целей ранее выделяли область 4465-4485 пунктов, где в понедельник проходит нижняя граница годового растущего канала. Они остаются актуальными. Если вдруг и эти рубежи будут пройдены, то ориентиры сместятся к 4305 пунктам, то есть к 200-дневной скользящей средней, которая традиционно выступает важным психологическим рубежом. Пока индекс S&P 500 не вернется выше 4625-4630 пунктов, общая инициатива будет оставаться преимущественно на стороне продавцов", - указывает эксперт инвесткомпании.

