Шансы на среднесрочное укрепление рубля к 72-73 руб./$1 в целом пока сохраняются - BCS Express

Шансы на более существенное укрепление курса рубля к доллару при стабилизации нефтяных цен в среднесрочной перспективе сохраняются, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Пара USD/RUB завершила прошлую неделю около отметки 73,8 руб./$1. В среднесрочной перспективе при стабилизации цен на энергоносители шансы на более существенное укрепление рубля сохраняются. Ближайшие ориентиры расположены около 72-73 руб./$1", - пишет аналитик инвесткомпании.

Минфин РФ в пятницу объявил параметры сделок по покупке валюты и золота в период с 7 декабря по 13 января. Ежедневные операции будут проводиться на сумму 22,8 млрд руб. против текущих 25,9 млрд руб. Снижение совсем незначительное, а значит, некоторое давление на курс рубля сохранится, отмечает Карпунин.

"А вот в январе мы ждем более существенного падения объема покупок валюты в свете снижения нефтяных котировок. Поэтому курс пары USD/RUB при прочих равных способен отыграть часть подъема последних недель и вновь начать приближаться к 70-71 руб./$1", - указывает Карпунин.

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