Nasdaq упал на 2,6% за неделю

Американские фондовые индексы снизились в пятницу. Фондовые рынки стран АТР не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в понедельник. Нефть дорожает в понедельник.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу и по итогам всей минувшей недели.

Опасения инвесторов вызывает распространение нового штамма COVID-19. Кроме того, они пытаются понять, как слабые данные с рынка труда повлияют на готовность Федеральной резервной системы от постепенного отказа от стимулирующей денежно-кредитной политики.

За неделю Dow Jones потерял 0,9%, он завершил "в минусе" четвертую неделю подряд. S&P 500 опустился на 1,2%, Nasdaq упал на 2,6%, в результате они снизились по итогам второй недели подряд.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 210 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года, сообщило министерство труда. Безработица упала до 4,2%, минимума с февраля 2020 года, по сравнению с 4,6% в октябре. Согласно пересмотренным данным, в октябре число рабочих мест выросло на 546 тыс., а не на 531 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в ноябре на 550 тыс. и снижения безработицы до 4,5%.

"Я не думаю, что в этом отчете было много чего-то, что может сорвать планы по более быстрому" сворачиванию программы покупки активов, заявил главный инвестиционный директор Penn Mutual Asset Management Марк Хеппенстолл в интервью MarketWatch. По его мнению, это или повышение ставок "может произойти намного раньше, чем ожидали инвесторы еще три месяца назад", поскольку экономика продолжает восстанавливаться после пандемии.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик ранее выразил надежду на то, что у Федрезерва появится возможность повысить ключевую ставку в следующем году в том случае, если инфляционное давление останется на текущем высоком уровне. По его словам, для этого ФРС должна ускорить темпы сворачивания программы выкупа облигаций.

"То, что мы видели на неделе после того, как у нас появились новости об "омикроне", - это чрезвычайно высокая волатильность и крайняя нервозность на рынках", - сказал глобальный руководитель макроисследований ING Groep Карстен Бжески. Он ожидает, что так будет продолжаться до тех пор, пока о новом штамме коронавируса не станет известно больше.

Сильное восстановление экономики США и скачок инфляции означают, что Федеральной резервной системе пора отказаться от чрезвычайного стимулирования, заявил президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в пятницу. Он сказал, что "FOMC на предстоящих заседаниях, возможно, пожелает рассмотреть возможность более быстрого сворачивания" программы выкупа активов.

Котировки акций DocuSign Inc. (SPB: DOCU), разрабатывающей технологии электронной подписи и управления цифровыми транзакциями, рухнули более чем на 42%, став лидером снижения среди компонентов индекса Nasdaq. Финансовые показатели компании за минувший квартал превзошли ожидания экспертов, однако прогноз на текущий период оказался слабым.

Цена бумаг Smith & Wesson Brands Inc. упала на 28,7%, что стало самым существенным дневным снижением с марта 2020 года. Производитель огнестрельного оружия в прошедшем квартале получил прибыль и выручку ниже ожиданий рынка на фоне снижения спроса на его продукцию.

Акции другого производителя оружия Strum Ruger & Co. подешевели на 9,8%.

Стоимость американских депозитарных расписок китайских компаний снизилась в пятницу после заявления Didi Global Inc., оператора крупнейшего в КНР сервиса онлайн-заказа такси, о делистинге с Нью-Йоркской фондовой биржи и размещении акций в Гонконге.

ADR производителей электромобилей Nio (SPB: NIO) и Li Auto Inc. подешевели на 11,2% и 16% соответственно, интернет-ритейлеров Alibaba Group Holding (SPB: BABA) и Pinduoduo Inc. - на 8,3% и 8,2% соответственно, разработчика игр NetEase Inc. (SPB: NTES) - на 6,9%. Цена расписок самой Didi упала на 22,2%.

Федеральная торговая комиссия США подала иск для блокировки предложения Nvidia Corp. (SPB: NVDA) по приобретению Arm Ltd. за $40 млрд. В заявлении FTC говорится, что сделка даст одному из крупнейших производителей чипов контроль над вычислительными технологиями и дизайнами, на которые полагаются фирмы-конкуренты для разработки собственных микросхем. Акции Nvidia подешевели на 4,5%.

Между тем цена бумаг производителя полупроводников Marvell Technology Inc. подскочила на 17,7% благодаря хорошим квартальным результатам.

Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 59,71 пункта (0,17%) и составил 34580,08 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 за день опустилось на 38,67 пункта (0,84%) - до 4538,43 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов упал на 295,85 пункта (1,92%), составив 15085,47 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в понедельник.

Давление на фондовый рынок Гонконга оказывает предупреждение китайского застройщика China Evergrande Group о том, что у него могут закончиться денежные средства.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19, получившего название "омикрон", и оценивать ответные меры властей стран мира, пишет MarketWatch.

Угроза нового варианта COVID-19 "омикрон" очевидна, поэтому Южная Корея сосредоточится на его сдерживании, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на премьер-министра Республики Корея Ким Бу Гема. Премьер-министр призвал к тщательным карантинным проверкам прибывающих в страну, а также к быстрому отслеживанию контактов зараженных "омикроном".

Ранее правительство страны расширило список мест, посетители которых должны будут предъявить либо документ о вакцинации, либо отрицательный результат теста на COVID-19. Также с понедельника по 2 января максимальное количество людей на частных собраниях сокращено до шести в столичном регионе и восьми в других районах страны.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за сутки в стране зарегистрировано 4 тыс. 325 новых случаев заражения COVID-19 и 41 летальный исход. KDCA также сообщило о 24 случаях заболевания новым вариантом коронавируса "омикрон". Ранее сообщалось о 12 зарегистрированных случаях "омикрона" в стране.

Тем временем в австралийском Сиднее в субботу было подтверждено 13 случаев заражения новым штаммом, сообщил журналистам главный санитарный врач Нового Южного Уэльса Керри Чант. О первом выявленном в сиднейской школе случае этого штамма сообщалось в пятницу.

Гонконгский Hang Seng к 8:34 МСК упал на 1,3%, шанхайский Shanghai Composite поднялся на 0,2%.

Цена акций Evergrande падает на 11,1%. Застройщик сообщил, что у него могут закончиться денежные средства для "выполнения финансовых обязательств" на фоне необходимости сократить задолженность объемом $310 млрд. Опасения трейдеров вызывает риск того, что нестабильный уровень долга в секторе недвижимости может спровоцировать финансовый кризис, пишет MarketWatch.

Бумаги интернет-гиганта Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. теряют в цене 5,1%. Компания сообщила о смене финансового директора и пересмотре структуры бизнеса в сфере электронной торговли.

Котировки акций интернет-компании Tencent Holdings Ltd. снижаются на 2,5%, производителя электроники Xiaomi Corp. - на 2,9%.

Японский Nikkei к 8:28 МСК опустился на 0,3%.

Бумаги инвесткомпании SoftBank Group Corp. дешевеют на 7,9%, они являются лидерами падения среди компонентов индекса в понедельник.

Акции фармацевтической компании Daiichi Sankyo Co. Ltd. опускаются на 6,5%, производителя компонентов для полупроводников Sumco Corp. - на 5%, также находясь в лидерах падения.

Южнокорейский Kospi к 8:30 МСК вырос на 0,4%.

Капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. увеличивается на 0,2%, Kia Corp. - на 1,9%. Акции производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. прибавляют 1,2%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,05%.

Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group подешевели на 1,6%, акции ее конкурента Rio Tinto - на 1,8%.

Нефть дорожает в понедельник вслед за решением Саудовской Аравии поднять в январе цены на все сорта, поставляемые в Азию и США.

Поддержку рынку также оказывает некоторое ослабление опасений в отношении опасности штамма "омикрон". Данные из ЮАР, где был выявлен этот новый вариант COVID-19, не показывают роста числа госпитализаций, сообщает агентство Bloomberg.

Советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам доктор Энтони Фаучи заявил, что пока нет свидетельств о том, что "омикрон" является более тяжелым, чем другие штаммы.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в понедельник составляет $71,39 за баррель, что на $1,51 (2,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,21 (0,3%) - до $69,88 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,79 за баррель, что на $1,53 (2,31%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в пятницу стоимость этих контрактов снизилась на $0,24 (0,4%) и составила $66,26 за баррель.

Как Brent, так и WTI, завершили в минусе шестую неделю подряд - это самый длительный подобный период с ноября 2018 года. Недельное снижение стоимости Brent составило 2,4%, WTI - 2,8%.

Saudi Aramco сообщила в выходные, что цена основного сорта, поставляемого в Азию, в январе увеличится на $0,6 за баррель. В результате он будет стоить на $3,3 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая - это максимум с февраля 2020 года.

Повышение цен для США составит от $0,4 до $0,6 за баррель.

"Решение Саудовской Аравии толкает вверх нефтяной рынок в понедельник, - отмечает аналитик по сырьевому сектору ING Groep NV Уоррен Паттерсон. - Это решение было ожидаемым, учитывая, что ОПЕК+ приняла решение продолжить наращивание добычи в январе, несмотря на неопределенность, связанную с появлением "омикрона".