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06 декабря 2021 года 08:37

Рубль в понедельник утром чуть укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 6 декабря. Доллар США и евро умеренно слабеют на старте торгов "Московской биржи" в понедельник, рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за ростом нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,63-73,8 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,7 руб./$1 (-13,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 83,26 руб./EUR1 (-0,5 коп. к закрытию пятницы). Незначительная динамика европейской валюты обусловлена нерыночным скачком вниз (примерно на 30 коп.) в последнюю минуту торгов пятницы. Без его учета евро так же, как и "американец", умеренно дешевеет по отношению к рублю. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,51 коп. к уровню закрытия 3 декабря, до 78 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,26 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,94 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов 6 декабря благодаря росту цен на нефть. На момент открытия "Московской биржи" фьючерсы на "черное золото" в среднем росли на 2%. Кроме того, позитивным фактором укрепления нацвалюты являются относительно благоприятные настроения инвесторов на большинстве мировых рынков.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $71,19 за баррель, что на 1,87% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $67,62 за баррель, что на 2,05% выше цены на закрытие рынка 4 декабря.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,44%, китайский CSI300 растет на 0,62%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,52%.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу и по итогам всей минувшей недели. Опасения инвесторов вызывает распространение нового штамма COVID-19. Кроме того, они пытаются понять, как слабые данные с рынка труда повлияют на готовность Федеральной резервной системы к постепенному отказу от стимулирующей денежно-кредитной политики.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 210 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года, сообщило министерство труда. Безработица упала до 4,2%, минимума с февраля 2020 года, по сравнению с 4,6% в октябре. Согласно пересмотренным данным, в октябре число рабочих мест выросло на 546 тыс., а не на 531 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в ноябре на 550 тыс. и снижения безработицы до 4,5%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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