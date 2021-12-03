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03 декабря 2021 года 19:49

Рынок акций РФ на неделе вырос благодаря ослаблению опасений в отношении нового штамма COVID-19

Рынок акций РФ на неделе скорректировался вверх вместе с мировыми площадками благодаря ослаблению опасений в отношении нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон". Индексы РТС и Мосбиржи отыграли большую часть потерь предыдущей недели, несмотря на продолжающийся вывод денежных средств нерезидентами, причем поддержку "быкам" оказало снижение геополитических рисков вокруг России в условиях подготовки декабрьской встречи президентов США и РФ.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 25 ноября по 1 декабря составил $160 млн против $210 млн ранее (худшие две недели с марта 2020 года). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $100 млн по сравнению с выводом $150 млн на предыдущей неделе (две недели оттока).

В период с 29 ноября по 3 декабря индекс Мосбиржи вырос на 2,7% и составил 3913,06 пункта, индекс РТС прибавил 5% и достиг 1668,26 пункта на фоне снижения доллара до 73,87 руб./$1 (-1,74 рубля) и подешевевшей февральской нефти Brent до $71,38 за баррель (-0,6%) после локального падения на неделе ниже $66 за баррель.

Неделя на рынке акций РФ началась с роста вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent превысила $74 за баррель) после пятничного обвала 26 ноября на новостях об обнаружении нового штамма коронавируса COVID-19 в Африке; индексы МосБиржи и РТС подросли в район 3880 и 1640 пунктов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об обеспокоенности ситуацией с инфляцией в России, отметив, что для возвращения ее к целевым уровням требуется сохранить жесткость денежно-кредитной политики.

Лидировали в росте акции Сбербанка (+4,2%), поддержку бумагам "Газпрома" (+3,2%) оказал отчет за III квартал по МСФО (чистая прибыль концерна составила 581,801 млрд рублей после убытка в 251,297 млрд рублей годом ранее), превысивший ожидания. Акции "АЛРОСА" (+3,4%) выросли на фоне роста цен на алмазное сырье из-за проблем с поставками на фоне распространения штамма "омикрон" в Южной Африке и Ботсване, где расположены основные месторождения De Beers.

Нефть выросла на ожиданиях активных мер ОПЕК+ в ответ на понижательное давление на рынок со стороны США.

Во вторник рынок акций РФ продолжил подъем на заявлениях президента РФ Владимира Путина на инвестфоруме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", которые нивелировали пессимизм внешних площадок и упавшую нефть (Brent откатилась ниже $71 за баррель) из-за нового штамма COVID-19 "омикрон". Индекс МосБиржи превысил 3890 пунктов, индекс РТС - 1645 пунктов.

Путин поручил правительству разработать дополнительные стимулы для долгосрочных вложений физических лиц в российские ценные бумаги, включая дополнительные вычеты по НДФЛ. Также Путин сообщил, что безработица в России снизилась, рынок труда полностью восстановился до допандемийного уровня, Россия первой из крупнейших экономик мира нормализовала свою бюджетную политику в условиях эпидемии. По словам Путина, России нужно снижать волатильность курса рубля для наращивания расчетов с партнерами.

Глава Федрезерва США Джером Пауэлл заявил, что появление нового штамма COVID-19 может усугубить проблемы в цепочках поставок, которые способствовали существенному усилению инфляции в США в этом году.

Нефть упала после заявления гендиректора Moderna Стефана Банселя о том, что существующие вакцины от COVID-19, вероятно, будут менее эффективны против нового штамма "омикрон", чем от предыдущих штаммов.

В среду, 1 декабря, рынок акций РФ продолжил рост на фоне общемировой коррекции фондовых площадок и отскока нефти (Brent превысила $71,5 за баррель), индекс МосБиржи поднялся в район 3960 пунктов, при этом локомотивом роста выступили бумаги финансового и нефтегазового секторов, лидировали акции "Аэрофлота" (+4,7%) на фоне расширения Россией международных авиарейсов с 1 декабря.

Согласно данным отраслевой организации ADP, число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 534 тыс., что оказалось лучше среднего прогноза экспертов на уровне 525 тыс. Нефть выросла в ожидании итогов встречи ОПЕК+, некоторые эксперты не исключали того, что альянс может принять решение о приостановке наращивания добычи.

В четверг рынок акций РФ завершил торги консолидацией при смешанной динамике blue chips и индексов на фоне разнополярных внешних факторов - просевшая нефть на решении ОПЕК+ не сокращать темпы роста добычи компенсировалась подъемом индексов в США. Индекс МосБиржи остался вблизи отметки 3950 пунктов.

ЦБ РФ не ждет, что ключевая ставка в 2022 году достигнет двузначного значения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на саммите Reuters. МИД РФ выразил надежду, что контакт на высшем уровне РФ-США состоится уже в ближайшие дни.

Акционеры "ЛУКОЙЛа" (+0,8%) на внеочередном собрании утвердили решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2021 года в размере 340 рублей на акцию (реестр для получения дивидендов закрывается 21 декабря).

Выросли ГДР VK (бывшая Mail.ru) (+3,1%) после известий, что "СОГАЗ" купил косвенную долю в VK у "Мегафона", принадлежащего группе USM Алишера Усманова и его партнеров.

Нефть Brent локально падала ниже $66 за баррель (уровень августа) на решениях ОПЕК+, но вечером отскочила выше $70 за баррель. Министры ОПЕК+ договорились сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с, поскольку рынок сбалансирован, а спрос восстанавливается. ОПЕК также сообщил, что план по компенсациям недосокращенной добычи будет продлен до конца июня 2022 года, в то время как ранее он действовал до конца декабря 2021 года.

В пятницу утренние попытки роста днем не получили продолжения, хотя нефть Brent поднялась в район $71,4 за баррель. Индекс МосБиржи утром поднимался в район 3980 пунктов, но днем вернулся к 3950 пунктам.

Внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы на фоне заявлений ВОЗ о том, что существующие вакцины по-прежнему дают определенную защиту против нового штамма COVID-19 "омикрон". Президент США Байден объявил о новом плане противостояния коронавирусу, который предусматривает расширение кампании по повторной вакцинации тех, кому это необходимо. При этом прекращения работы федеральных структур и введения карантинов не предусматривается.

Нефтяной рынок оптимистично воспринял известия, что альянс ОПЕК+ оставил за собой возможность изменить решение по наращиванию добычи в любой момент, отметив высокую неопределенность из-за нового штамма коронавируса "омикрон" и потенциальными последствиями его распространения для спроса на нефть. В пресс-релизе ОПЕК+ отмечается, что "заседание не закрыто".

В США в пятницу вышла статистика Минтруда: число новых рабочих мест вне с/х в ноябре составило 210 тыс., при прогнозах на уровне 550 тыс., а безработица составила 4,2% при прогнозах снижения до 4,5% с октябрьских 4,6%. Снижение безработицы усилило ожидания скорого ужесточения монетарной политики Федрезерва, что оказало давление на мировые фондовые площадки.

На этом фоне индекс МосБиржи к закрытию торгов откатился в район 3910 пунктов.

В период с 29 ноября по 3 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели "префы" "Мечела" (+7%), ПАО "Ренессанс страхование" (+6%), "Татнефти" (+6%); хуже рынка оказались акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (-8%), "Трубной металлургической компании" (-5%), Polymetal (-5%).

Динамика рынка акций РФ до конца первой декады декабря будет определяться колебаниями нефти, статданными и новостями вокруг нового штамма "омикрон". Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3800-4000 пунктов, для индекса РТС - 1600-1750 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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