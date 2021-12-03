Рынок акций РФ в пятницу просел вслед за США, неделю завершил ростом

Москва. 3 декабря. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу снижением вслед за мировыми фондовыми площадками после выхода в США статистики по безработице за ноябрь, откат сдерживался ростом нефти (Brent поднялась выше $71 за баррель); индекс Мосбиржи опустился в район 3910 пунктов после утреннего роста выше 3977 пунктов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3913,06 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1668,26 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,1%.

Доллар вырос до 73,87 рубля (+0,23 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,7-5%, доллар подешевел на 1,74 рубля.

Подешевели в пятницу расписки OZON (MOEX: OZON) (-5,1%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6% и -0,1% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "Московской биржи" (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Упали расписки VK (MOEX: MAIL) (-7,1%). Гендиректор VK Борис Добродеев покинет свой пост на фоне смены акционеров, сообщила компания. Сам Добродеев, слова которого приведены в пресс-релизе, сообщил, что планирует вернуться в USM для работы с цифровыми активами, включая "AliExpress Россия", и запуска глобального венчурного фонда.

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, расписки VK в пятницу корректировались вниз после скачка вверх накануне. СМИ сообщили, что новым главой компании после ухода Бориса Добродеева станет Владимир Кириенко, первый вице-президент "Ростелекома" (MOEX: RTKM).

Нефть дорожает, продолжая выход из зон перепроданности. Решение ОПЕК+ продолжить постепенное наращивание нефтедобычи в итоге было оптимистично воспринято рынком во многом ввиду обещаний альянса при необходимости скорректировать свои планы. В пятницу поздно вечером инвесторы традиционно будут оценивать отчет Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США.

Статистика по рынку труда США за ноябрь ожидаемо поддержала опасения ужесточения позиции ФРС на ближайшем заседании. Инвесторы также продолжают оценивать новости, поступающие в отношении нового варианта коронавируса и эффективности уже имеющихся медицинских препаратов, которые пока не дают однозначной картины.

Индексы МосБиржи и РТС остались ниже психологически важных отметок 4000 и 1700 пунктов, однако сохраняется небольшой потенциал коррекционного роста в район 4030 и 1730 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в следующие сессии. Среднесрочный тренд на рынке остается "медвежьим", что не исключает возможного возвращения краткосрочных покупок.

На мировых фондовых биржах в пятницу после публикации слабых данных по занятости в США в ноябре наблюдался уход от риска, хотя по факту статистика может сдержать ФРС от резкого сворачивания стимулирования на декабрьском заседании. В пользу более сдержанного сценария ужесточения денежно-кредитной политики в США могут свидетельствовать и ожидаемые через неделю данные об ослаблении потребительской инфляции. До середины месяца рынки, вероятно, останутся в нервозном состоянии, в том числе ввиду неопределенности ситуации с новым штаммом коронавируса. Российские активы пока стабилизируют надежды на ослабление геополитической напряженности в преддверии переговоров с США. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3850-4030 пунктов, считает аналитик.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что рынок акций РФ выполнил план на неделю и может продолжить восстановление.

В техническом плане закрытие недели индексов МосБиржи в области 3900-3920 пунктов сохраняет вероятность продолжения роста. Ускорение инфляции в РФ в конце ноября повышает вероятность того, что ставка Банка России будет повышена на 75-100 базисных пунктов, а не на скромные 25-50 б.п., что будет оказывать поддержку рублю. Напряженная коронавирусная ситуация в мире вряд ли будет способствовать активному зарубежному туризму, поэтому спрос на валюту со стороны населения также будет достаточно скромным.

Решение ОПЕК+ продолжить реализацию плана восстановления добычи в свете появления нового штамма COVID-19-Omicron оказалось несколько неожиданным для рынка. Однако его приняли в качестве уверенности участников соглашения в том, что баланс пока соблюдается. Более того, ОПЕК+ предупреждает о возможности собраться до следующего запланированного совещания 4 января, если этого потребует ситуация. То есть альянс производителей перешел на более оперативное ручное управление поставками.

Также стоит отметить, что восстановление добычи в течение последних месяцев проходит весьма неравномерно. Фактически, рост ежедневной добычи составляет около 60-65% от запланированного. Виной всему годы слабых инвестиций, а как итог этого - невозможность ряда стран, включая Анголу, Нигерию и некоторых других производителей, наращивать производство. Если же Omicron окажется слабым по воздействию, хотя и более устойчивым к вакцинам, то для рынка нефти следующая неделя может оказаться позитивной.

Данные по безработице оказались сильнее прогнозов, что повышает ожидания более жесткой монетарной политики ФРС. Впрочем, даже потенциальное повышение ставки может не остановить рост рынка, поскольку ФРС приступает к ужесточению денежной политики лишь при уверенности в силе экономики. Если рассматривать текущую ситуацию, то безработица стремится к 4%, а инфляция находится на многолетних максимумах. Соответственно, подобный расклад вполне соответствует необходимости действий со стороны ФРС в рамках двойного мандата обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности, считает Кочетков.

По оценкам инвестиционных стратегов "ВТБ Мои Инвестиции", на неделе поддержку рынку акций РФ оказали ожидания предстоящих переговоров президентов России и США, которые могут сократить геополитическую напряженность. Ощутимым ростом в пятницу отличились расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+7,7%, до 548,1 рубля), которые продолжили отыгрывать отставание от индекса МосБиржи и новости о подтверждении компанией уровня финальных дивидендов за второе полугодие в размере около 28 руб. на расписку (дивдоходность 4,8% годовых).

Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами" Александр Власенко полагает, что на предстоящей неделе на рынок акций РФ и нефть будут влиять опасения инвесторов в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Участников рынка интересует, насколько серьезно этот фактор отразится на динамике мирового спроса на нефть и на макроэкономику в целом.

Пока никакой спешки с распечатыванием стратегических запасов нефти нет. Принятое ОПЕК+ решение не снижать плановый темп роста добычи нефти привело в итоге к нейтральному эффекту на цены. Причем решение было принято в условиях постоянного давления со стороны США, заинтересованных в снижении котировок. Ждать роста цен на нефть и восстановления до уровней октября в ближайшее время не приходится. На предстоящей неделе можно ожидать боковой динамики российского фондового рынка, считает эксперт.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), Европа вечером снижается (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,2-0,8%), также проседают Штаты (индексы теряют 0,6-2%).

Президент США Джо Байден в четверг объявил о новом плане противостояния коронавирусу. По его словам, новые меры, в частности, предусматривают расширение кампании по повторной вакцинации тех, кому это необходимо. При этом прекращения работы федеральных структур и введения карантинов не предусматривается.

В США число рабочих мест в ноябре выросло на 210 тыс., тогда как ожидался подъем на 550 тыс., но при этом безработица опустилась до 4,2% при прогнозах снижения до 4,5% с октябрьских 4,6%.

На нефтяном рынке цены в пятницу растут после локального провала накануне после решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи в соответствии с согласованным ранее планом (то есть увеличить ее на 400 тыс. б/с в январе).

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $71,38 за баррель (+2,5% и +1,2% в четверг), январская цена WTI - $67,87 за баррель (+2,1% и +1,4% накануне).

Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой возможность изменить это решение в любой момент, отметив высокую неопределенность на рынке, связанную с выявлением нового штамма коронавируса "омикрон" и потенциальными последствиями его распространения для спроса на нефть.

В пресс-релизе, опубликованном по итогам встречи министров ОПЕК+, отмечается, что "заседание не закрыто".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-40%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-33,7%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-7,6%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-6,8%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-5,9%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-4,8%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,5%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-4,2%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-4,1%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-3,2%).

"Мосбиржа" накануне сообщила, что в связи с рекомендациями экспертного совета по листингу и в соответствии с правилами листинга, было принято решение исключить с 3 марта 2022 года из раздела "Третий уровень" списка ценных бумаг и прекратить торги акциями ПАО "GTL" ("ДжиТиЭл") и ПАО "Мультисистема".

Чистая прибыль ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-1,7%) по МСФО в III квартале 2021 года выросла на 9% по сравнению с показателем за III квартал 2020 года, до 2,848 млрд рублей, сообщила компания. Выручка от реализации продукции увеличилась в 8,5 раза, до 2,972 млрд рублей с 351 млн рублей годом ранее. Скорректированная EBITDA увеличилась почти в шесть раз - до 1,444 млрд рублей с 249 млн рублей.

Лидерами роста выступили акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+40,1%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+5,1%), "префы" "Группы ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+5%), бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,8%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 83 млрд рублей (из них 15,2 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 12,05 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,68 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").