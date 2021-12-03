Цены евробондов РФ заметно выросли за неделю, отыгрывая снижение геополитических рисков

Москва. 3 декабря. Котировки российских еврооблигаций заметно выросли за неделю, отыгрывая снижение геополитических рисков, что транслировалось в падение доходностей на 20-26 базисных пунктов; исключение составил лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали за пять дней смешанную динамику, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту в секторе отечественных евробондов сформировалась в первый же торговый день недели благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы на фоне некоторого снижения напряженности в отношении нового штамма "омикрон" коронавирусной инфекции COVID-19. Снижению активности продавцов способствовали сообщения о том, что новый штамм не столь опасен, как предполагалось первоначально. Эти новости дали толчок для активизации покупателей, которые стали подбирать заметно подешевевшие в предыдущие дни активы.

Распространяющийся в мире штамм коронавируса COVID-19 "омикрон", судя по всему, не опаснее для здоровья, чем предыдущие штаммы, и существующие вакцины предоставляют от него определенную защиту, заявил в понедельник координатор научного комитета, курирующего защиту Италии от пандемии, Роберто Локателли. "Все данные указывают на то, что он более заразный. Но при этом у нас нет никаких сведений, указывающих на то, что вирус приводит к более тяжелым последствиям. Также нет данных о том, что на него не действуют вакцины", - приводит его слова телеканал TGcom24.

Во вторник тенденция к росту котировок евробондов РФ продолжилась вслед за позитивной динамикой базовых активов - US Treasuries. Участники рынка пересматривали свои ожидания в отношении ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками под давлением сообщений о новом штамме COVID-19. Соответственно, снижались процентные ставки во всех основных валютах - в долларах, евро, фунтах, франках, причем наиболее заметное падение доходностей на американском рынке наблюдалось в бумагах срочностью 5-30 лет. Вслед за базовыми процентными ставками упали доходности и облигаций развивающихся стран.

Котировки российских еврооблигаций в середине недели вновь продемонстрировали рост, несмотря на отсутствие позитивных сигналов с мировых долговых рынков. Позитивное влияние на отечественные активы оказал фактор локального снижения геополитических рисков на фоне ожиданий онлайн встречи президентов России и США. Вместе с тем активность покупателей в секторе российских долговых бумаг сдерживалась негативным внешним фоном. В частности, доходность десятилетних US Treasuries в среду выросла на 3 базисных пункта, отыгрывая комментарии главы Федрезерва США Джерома Пауэлла о том, что ФРС, вероятно, придется быстрее сокращать программу выкупа активов и раньше начать повышение процентной ставки для борьбы с высокой инфляцией, которая угрожает американскому рынку труда.

Наметившееся снижение геополитической напряженности вокруг России продолжило оказывать поддержку отечественным евробондам и в четверг, в то время как цены американских казначейских обязательств слегка снизились в этот день на опасениях более активного, чем предполагалось ранее, ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом США. Растущую инфляцию в стране, по мнению главы американского ЦБ, стоит оценивать уже не как временное явление, а вероятнее всего, как затяжной фактор. Кроме того, на рынке сменилось представление о возможном влиянии нового штамма коронавирусной инфекции на решения мировых центробанков. Если первоначально было мнение, что это должно привести к приостановке начавшегося процесса ужесточения денежно-кредитной политики, то сейчас участники рынка полагают, что это может негативно сказаться на цепочках логистических поставок и тем самым только подстегнуть инфляцию, для сдерживания которой придется, наоборот, ускорять темпы ужесточения ДКП мировыми регуляторами.

В последний день недели активность покупателей российских еврооблигаций снизилась и рынок в целом лег в боковой дрейф на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках, сформировавшейся после публикации в США ежемесячной статистики по рынку труда. Количество рабочих мест в американской экономике в ноябре увеличилось всего на 210 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года. Согласно пересмотренным данным, в октябре показатель вырос на 546 тыс., а не на 531 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в ноябре упала до 4,2%, минимума с февраля 2020 года, по сравнению с 4,6% в октябре. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в ноябре на 550 тыс. и снижения безработицы до 4,5%.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году выросли в цене за пять дней на 3,53%, до 137,5% от номинала (их доходность снизилась на 25,5 базисного пункта - до 3,42% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 3,48%, до 132,27% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 21 пункт и составил 201 базисный пункт). Евробонды РФ с погашением в 2047 году выросли в цене на 3,59% - до 129,16% от номинала (доходность снизилась на 23 базисных пункта, до 3,51% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в стоимости 0,97%, подорожав до 109,04% от номинала (доходность снизилась на 20 базисных пунктов и 3 декабря составила 2,49% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за неделю на 0,53%, до 110,43% от номинала (их доходность снизилась на 14 базисных пунктов, до 2,28% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла по итогам недели на 0,02%, составив 114,31% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 26,5 пункта - до 108 базисных пунктов).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,14% - до 106,01% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 10 пунктов и составил 99,5 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут приостановить активный рост и перейти к коррекционному снижению, так как локальное снижение геополитической напряженности вокруг России уже заложено в текущий уровень цен, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, на динамику валютных гособлигаций на следующей неделе большое влияние будут оказывать новости относительно планируемой встречи в режиме ВКС президентов РФ и США, конъюнктура глобальных рынков, которая в свою очередь будет зависеть от сообщений по новому штамму COVID-19, а также заявления американских монетарных властей относительно будущей денежно-кредитной политики в преддверии декабрьского заседания (14-15 декабря).