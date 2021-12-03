.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Велес Капитал" рекомендует продавать акции "Русской Аквакультуры" с целью 455 руб
.
03 декабря 2021 года 18:29
"Велес Капитал" рекомендует продавать акции "Русской Аквакультуры" с целью 455 руб
"Велес Капитал" рекомендует продавать акции "Русской Аквакультуры" с целевой ценой 455 рублей за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. "3 декабря "Русская Аквакультура" представила свои финансовые результаты за 3К и 9М 2021г, которые оказались сильными и опередили наш прогноз. Компании удалось продемонстрировать более высокую рентабельность, чем мы ожидали, а показатель EBIT на кг за 9М достиг 2,1 евро. Менеджмент ожидает, что и в 4К рентабельность скор. EBITDA окажется вблизи 40% на фоне позитивной динамики рынка. Выручка при этом будет сезонно высокой, что позволит получить высокую скор. EBITDA в абсолюте. Руководство компании полагает, что скор. EBITDA по итогам 2021г преодолеет верхнюю границу прогнозного диапазона и окажется больше 5,4 млрд руб. (наш прогноз 5,23 млрд руб.)", - пишет аналитик Артем Михайлин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКВАКУЛЬТУРА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
03 декабря 2021 года 19:49
Рынок акций РФ на неделе скорректировался вверх вместе с мировыми площадками благодаря ослаблению опасений в отношении нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон". Индексы РТС и Мосбиржи отыграли большую часть потерь предыдущей недели, несмотря на продолжающийся вывод денежных средств нерезидентами, причем поддержку "быкам" оказало снижение геополитических рисков вокруг России в условиях подготовки декабрьской встречи президентов США и РФ. читать дальше
.03 декабря 2021 года 19:45
Рубль вечером перешел к снижению к доллару и евро на фиксации прибыли после сильного недельного роста
Москва. 3 декабря. Доллар и евро развернулись вверх и укрепляются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль перешел к снижению к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли после сильного роста в предыдущие дни. читать дальше
.03 декабря 2021 года 19:20
Москва. 3 декабря. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу снижением вслед за мировыми фондовыми площадками после выхода в США статистики по безработице за ноябрь, откат сдерживался ростом нефти (Brent поднялась выше $71 за баррель); индекс Мосбиржи опустился в район 3910 пунктов после утреннего роста выше 3977 пунктов. читать дальше
.03 декабря 2021 года 18:54
BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать ADR Alibaba Group Holding Ltd." с целевой ценой $155 за штуку" с горизонтом инвестирования до 4 месяцев, открытую 26 ноября 2021г, в связи с достижением уровня стоп-приказа ($110), сообщается в комментарии инвесткомпании. "Идея в ADR Alibaba... читать дальше
.03 декабря 2021 года 18:46
Москва. 3 декабря. Котировки российских еврооблигаций заметно выросли за неделю, отыгрывая снижение геополитических рисков, что транслировалось в падение доходностей на 20-26 базисных пунктов; исключение составил лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали за пять дней смешанную динамику, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.03 декабря 2021 года 17:47
"Финам" рекомендует держать акции "Группы компаний ПИК" с целевой ценой 1103,2 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 2,6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Лидирующие позиции компании на рынке недвижимости России,... читать дальше
.03 декабря 2021 года 17:11
"Финам" повысил рекомендацию для акций Medtronic PLC с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену $133,06 за штуку на июнь 2022г, что предполагает потенциал роста 24% , говорится в комментарии инвесткомпкании. "Акции Medtronic после локальной просадки стали еще более недооцененными по... читать дальше
.03 декабря 2021 года 16:43
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 83-84 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "После своего снижения на текущей неделе цены на нефть вновь пошли... читать дальше
.03 декабря 2021 года 16:20
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции банка ВТБ с целью 0,056 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 0,047 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что ВТБ... читать дальше
.03 декабря 2021 года 15:55
"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает долгосрочные перспективы котировок акций Boeing Co., сообщается в обзоре. Аналитики банка отмечают, что Китай выпустил директиву, в соответствии с которой Boeing сможет вновь осуществлять в страну поставки самолета 737 Max после его технической... читать дальше
.03 декабря 2021 года 15:39
Москва. 3 декабря. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и в ожидании новых стимулов к движению. читать дальше
.03 декабря 2021 года 15:30
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Coca-Cola Co. с целевой ценой $56,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: 53,02$, потенциальная доходность: 7,13%, стоп-приказ: $51,79, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты надеются, что всё разгоняющаяся... читать дальше
.03 декабря 2021 года 15:03
Аналитики "Финама" полагают, что 2022г окажется достаточно благоприятным для банковского сектора РФ и рекомендуют покупать акции Сбербанка и ВТБ, отмечается в материале инвесткомпании. "Следующий год, по нашему прогнозу, также окажется достаточно благоприятным для банковского сектора РФ на фоне... читать дальше
.03 декабря 2021 года 14:40
Вероятно движение курса рубля к уровню 80 руб./$1 к концу 2022г, полагают эксперты Альфа-банка. "Если на пороге 2021г основное внимание было сильно сфокусировано на теме восстановления экономики, повестку 2022г полностью формируют опасения, связанные с финансовыми рисками. В центре экономической... читать дальше
.03 декабря 2021 года 14:17
Индекс S&P 500 проведет предстоящую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4560-4610 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Индекс широкого рынка в четверг восстанавливался после двухдневного снижения, поднявшись выше 50-дневной скользящей средней. Индикатор... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.