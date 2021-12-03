"Финам" повысил рекомендацию для акций Medtronic с "держать" до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для акций Medtronic PLC с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену $133,06 за штуку на июнь 2022г, что предполагает потенциал роста 24% , говорится в комментарии инвесткомпкании.

"Акции Medtronic после локальной просадки стали еще более недооцененными по отношению к сектору, на данном этапе оцениваемый нами потенциал роста соответствует рекомендации "покупать". Мы полагаем, что коррекционное снижение бумаги представляет собой благоприятную точку входа, так как фундаментальные перспективы этого разработчика высокотехнологичного медицинского оборудования в полной мере остаются в силе", - пишет аналитик Саидова Зарина.

Medtronic - разработчик и производитель высокотехнологичных устройств и оборудования для сердечно-сосудистого направления медицины, восстановительной терапии, минимально инвазивных методов лечения и терапии диабета.

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