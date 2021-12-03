Инвестбанк Синара позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций Boeing

"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает долгосрочные перспективы котировок акций Boeing Co., сообщается в обзоре.

Аналитики банка отмечают, что Китай выпустил директиву, в соответствии с которой Boeing сможет вновь осуществлять в страну поставки самолета 737 Max после его технической доработки. Акции компании подорожали в четверг на 7,5%.

"Поставки Boeing 737 были практически полностью остановлены с марта 2019г после отказа ряда стран принимать самолеты этой марки из-за двух авиакатастроф. Китай стал последним государством, одобрившим восстановление поставок самолета, при этом КНР является крупнейшим рынком авиаперевозок. Финансовый директор Boeing Брайан Уэст говорил в октябре, что около трети из 370 самолетов 737 Max, остающихся на складах Boeing, предназначены для китайских авиакомпаний. Начало поставок 737 Max ожидается в конце этого или в начале следующего года. Мы считаем новость исключительно позитивной для акций компании и ожидаем дальнейший рост ее котировок. По нашим оценкам, к 2025г на Китай придется порядка 15% от общей выручки компании", - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

Стратеги банка позитивно смотрят на акции компании в долгосрочной перспективе. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, мультипликатор Boeing P/E на 2023г составляет 24,6, что представляется экспертам привлекательным уровнем с учетом прогнозируемого улучшения финансовых показателей компании после пандемии и их восстановления к 2025г до прежних рекордных уровней.

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