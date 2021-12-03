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03 декабря 2021 года 15:39

Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне активно дорожающей нефти

Москва. 3 декабря. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и в ожидании новых стимулов к движению.

Курс доллара США составил 73,52 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 11,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,14 руб./EUR1, подешевев на 16,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,89 копейки - до 77,85 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 декабря на 8,91 копейки, до 74,0637 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,42 копейки, до 83,8105 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на дневных торгах на фоне дорожающей нефти и в ожидании новых стимулов к движению. Беспокойство инвесторов из-за распространения "омикрона" немного утихло после того, как в пятницу ученые из Южной Африки, где новый штамм был впервые обнаружен, сообщили, что существующие вакцины от COVID-19 по-прежнему обеспечивают защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline сообщила в четверг, что лабораторные тесты показали эффективность лекарства компании, основанного на антителах, против штамма "омикрон".

Власти многих стран пытаются сдерживать распространение обнаруженного штамма, который, по словам министерства здравоохранения Южной Африки, опаснее уже распространенного "дельта", поскольку существует риск повторного заражения "омикроном".

В центре внимания рынка в пятницу - данные о безработице в США за ноябрь, которые будут обнародованы министерством труда страны в 16:30 МСК. Эксперты, опрошенные Market Watch, в среднем ожидают, что число рабочих мест в США в прошлом месяце выросло на 573 тыс., а безработица опустилась до 4,5% с 4,6%.

Трейдеры внимательно следят за ситуацией на рынке труда, поскольку она является важным ориентиром для Федеральной резервной системы (ФРС) при принятии решений в денежно-кредитной политике. Сильные статданные станут еще одним аргументом для более быстрого, чем планировалось ранее, сворачивания программы выкупа активов Федрезервом, отмечают эксперты.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в минувшую среду, заявил, что считает целесообразным рассмотрение центробанком возможности более быстрого, чем планировалось ранее, сворачивания программы выкупа активов, уже на декабрьском заседании.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил в четверг, что считает необходимым ускорить темпы сокращения выкупа активов, чтобы иметь возможность поднять базовую процентную ставку в следующем году, если инфляционное давление не ослабнет.

Точная дата переговоров по ВКС президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не согласована, между тем заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Точная дата по-прежнему не согласована. Ведётся работа. Формат - речь идет о видеоконференции", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу.

У него уточнили формат будущих переговоров: будут ли они проходить один на один или с участием делегаций. "Точного понимания пока нет. Эти все нюансы ещё предстоит подтвердить", - сказал Песков.

Пресс-секретарю задали вопрос, могут ли переговоры состояться 7 декабря. "И эта дата тоже фигурирует. Но фигурируют и другие тоже", - сказал Песков.

По его словам, переговоры могут состояться и на следующей неделе, "и через неделю". "Здесь нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам. Но они пока не синхронизированы", - сказал Песков. Он подчеркнул при этом, что ждать встречу можно "в любой момент".

Цены на нефть растут в пятницу после решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи в соответствии с согласованным ранее планом, то есть увеличить ее на 400 тыс. баррелей в сутки в январе.

Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой возможность изменить это решение в любой момент, отметив высокую неопределенность на рынке, связанную с выявлением нового штамма коронавируса "омикрон" и потенциальными последствиями его распространения для спроса на нефть.

В пресс-релизе, опубликованном по итогам встречи министров ОПЕК+, отмечается, что "заседание не закрыто".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу поднялась на 2,66% - до $71,52 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 2,63% - до $68,25 за баррель.

"Перед выходом ключевого отчета по занятости в США доллар скромно укрепляется на рынке Forex, что выступает противовесом "бычьим" сигналам с нефтяного рынка, где Brent после кратковременного обвала к новым минимумам августа не только вернулась выше $70 за баррель, но и продвигается в направлении отметки $72. ОПЕК+ сохранила параметры своего плана по наращиванию добычи неизменными на уровне 400 тыс. баррелей в день, но при этом дала понять, что может оперативно пересмотреть объемы в случае необходимости. Этой ремарки хватило, чтобы отбросить нефть от минимумов и помочь рублю. Однако до конца дня и торговой недели расстановка сил в паре "доллар-рубль" может измениться, если статистика по рынку труда оправдает или превысит ожидания, подтолкнув американскую валюту к более энергичному росту. При таком сценарии котировки могут снова устремиться в направлении уровня 74 руб./$1, тем более что потенциал устойчивого роста нефти на данный момент ограничен в том числе из-за нового штамма вируса, который начинает распространяться во все большем числе стран", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В четверг курс пары "доллар-рубль" опускался к отметке в 73,5 руб./$1, по итогам дня он снизился на 0,86% до 73,64 руб./$. Поддержку рублю оказали сообщения о встрече президентов РФ и США, которая может состояться уже в ближайшее время. Тем не менее определенный негатив был связан с очередными сигналами о перспективах более раннего ужесточения ДКП в США. В пятницу на рубль и другие валюты EM будут влиять ноябрьские трудовые данные в США, инвесторы продолжат ждать и новостей о встрече Россия-США, которые способны снизить геополитические опасения. На таких новостях рубль может умеренно укрепиться, но на фоне низкого глобального спроса на рисковые активы курс пары "доллар-рубль" еще способен вырасти выше 74 руб./$1 в преддверии выходных", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу относительно предыдущего торгового дня в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 14 базисных пунктов (б.п.) - до 7,47% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 7,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 13 б.п. - до 8,47% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяц увеличились на 1 б.п. - до 9,05% и 9,19% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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